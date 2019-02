Situaciju na međunarodnoj sceni za Dnevnik Nove TV komentirao je gost dr. Gordan Akrap iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba.

Nepomirljive razlike između Europske unije i SAD-a potpuno su razotkrivene na konferenciji o sigurnosti u Münchenu. Čovjek od najvećeg povjerenja Donalda Trumpa otvoreno je pozivao Europu na red, dok je njemačka kancelarka kritizirala američki izolacionizam i branila suradnju s Rusijom.

Situaciju na međunarodnoj sceni za Dnevnik Nove TV komentirao je gost dr. Gordan Akrap iz Instituta za istraživanje hibridnih sukoba.

Na pitanje koliko energetski tokovi određuju sigurnost u svijet dr. Akrap odgovara kako energetske politike uvelike određuju procese i tokove diplomacije kao i sigurnosne aktivnosti na području Europe i Azije.

"Aktivnost koja je bitna i koja definira te aktivnosti izravno je povezana i s različitim geopolitičkim i geostrateškim interesima. U tom smislu treba sagledati i aktivnosti oko gradnje i održavanja različitih kritičkih infrastruktura", kaže Akrap.

Na kojoj je razini Hrvatska u cijeloj priči? Dr. Akrap naglašava kako Hrvatska i dalje još uvijek uvozi energije više nego što je proizvodi.

"U tom smislu, treba pozdraviti nastojanja HEP-a da poveća proizvodnju iz obnovljivih izvora energije, prvenstveno solarne i vjetra. Međutim, u tom slučaju treba svakako pozdraviti nastojanja Vlade RH da preko izgradnje LNG terminala dobijemo drugi dodatni pravac izvora energije i koji nas neće učiniti ovisnima o bilo kome, u bilo kojoj situaciji", rekao je dr. Akrap.

Dodaje kako Hrvatska još uvijek nije aktivna članica institucija koje definiraju izazove modernih ugroza.

"Nadam se da će uskoro postati jer to je način gdje se mi možemo uspješno suprotstaviti ugrozama, a nalazimo se na središtu snažnih operacija utjecaja", kaže Akrap i dodaje kako je Hrvatska jedna od država koja je cilj takvih operacija.

"To se vidi kroz "rat" SAD-a i Ruske Federacije oko toga trebamo li mi imati LNG terminal, kroz priču što se i kako događalo oko Agrokora, priče oko nabave zrakoplova - to je stvarost, i problem je jedino ako mi to ne znamo prepoznati", zaključuje dr. Akrap.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr