Bono Marjanović, stručnjak za sigurnost, komentirao je moguće motive krvavog napada na Markovu trgu u kojem je ranjen policajac. Napadač, 22-godišnjak iz Kutine, pobjegao je te počinio suicid.

Stručnjak za sigurnost Bono Marjanović kazao je za DNEVNIK.hr da je već i slučaj s lubenicama na Markovu trgu, koje je ondje iskrcao Ivan Vilibor Sinčić, pokazao da je sustav jako ranjiv. No mišljenja je da se ovakve situacije ne mogu prevenirati osim na način da se puno više ulaže u operativu i spremnost policajaca te komunikaciju.

Čelnik sindikata policije Dubravko Jagić kazao je danas između ostalog da je policajac trebao imati pancirku te da je Vlada kao njihov poslodavac trebala učiniti više da ih zaštiti. "Sustav ne stoji iza policijskog službenika kako bi trebao stajati", naglasio je Jagić.

No Marjanović je kazao da on osobno nije pobornik pancirki "ako imamo visoku razinu sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Policajac i s njima može nastradati, može biti ustrijeljen u glavu, bedra, noge. No, ima prostora za zaštitu i tu govorimo o nekim modernim varijantama.

Nadalje, netko mora donijeti odluku na koji će se način regulirati dostava i promet vozila na Markovu trgu. Uvjeren sam da se trg neće zatvarati, to ne bi imalo logike. Svi će sada zagovarati da treba staviti detektore i slično, ali realno mislim da to nije nešto za čime bi Republika Hrvatska trebala posegnuti.

Naglasak u svakom slučaju treba biti na spremnosti policajaca, uz investiciju u sredstva tehničke zaštite, kao što su barijere i(li) rampe.

Terorizmu nema mjesta, već znamo neke detalje. Sve se svodi na to da je ovo posljedica društva u kojem živimo, ovo je bio čin očajnika. Ne moramo biti stručnjaci da vidimo što se događa u našem društvu u današnje vrijeme. Svakodnevno svjedočimo medijskim izvješćima o korupciji, čijim se akterima ništa ne dogodi, a sustav se aktivira za neku bakicu koja prodaje sir u Slunju. To je pogrešan sustav vrijednosti.

Napadač je mogao ovakvo što napraviti i u Kutini, no tamo ne bi toliko odjeknulo, toga trebamo biti svjesni", kazao je Bono Marjanović.