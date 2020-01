Nakon tragedije u Andraševcu inspekcijama stalno stižu prijave zbog pretrpanih privatnih domova. U isto vrijeme, državni domovi nadziru se i bez prijava. Na otvorenju nove kuhinje u đakovačkom Domu za starije i nemoćne, ministrica Bedeković najavila je jednake kriterije za sve.

Uobičajeno prijepodne u đakovačkom Domu za starije i sastoji se od brojnih aktivnosti za korisnike.

"Evo idemo čitanje, pjevanje, sve imamo“, kaže Andrija Kotris, korisnik doma. A jelo se od sad sprema u proširenoj kuhinji. Država i lokalna zajednica uložili su u 1,4 milijuna kuna u nadogradnju i opremanje kuhinje.

"Puno veći olakšani rad imamo, imamo ovdje stroj za palačinke, taj stroj nam za dva sata ispeče 700 komada palačinki“, kaže Katica Panić, voditeljica kuhinje.

Za 240 korisnika doma skrbi ukupno 78 zaposlenih. Inspekcije su česte. Prošli mjesec obavljen je nadzor protupožarne zaštite.

"Moramo imati ispitivanje - od utičnica, od svjetala, od opreme, od sanitarne inspektorice koja, dakle moramo dati na analizu uzorkovanje hrane, vode“, kaže ravnateljica doma Branka Barna.

Ministrica Bedeković strože kazne i kontrole najavljuje i u privatnim domovima. Zaposlit će se i novi inspektori, jedno takvo zapošljavanje upravo je u tijeku.

"Nakon tragedije u Andraševcu imali smo znatan broj prijava, po čemu Ministarstvo promptno reagira i naši inspektori od tog tragičnog događaja cijelo vrijeme su na terenu“, rekla je ministrica Vesna Bedeković.

Nadzori potvrđuju da mnogi privatni domovi imaju previše korisnika, a njih bi ubuduće trebale pratiti, i inspekcijama prijavljivati, Županije.

"Ako zakon tako kaže i ako se to prebaci na županije, mi smo naravno na to spremni i moramo to odraditi kako treba“, kaže Ivan Anušić, osječko-baranjski župan.

Izmjena zakona očekuje se u prvom kvartalu ove godine. Mijenjat će se i pravilnici, jer cilj je izjednačiti kriterije, no još se traži model kako to provesti.

