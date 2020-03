Svjetske agencije i ostali mediji izvijestili su u nedjelju o potresu magnitude 5,3 koji je pogodio Zagreb i prouzročio značajnu materijalnu štetu te izazvao paniku građana.

Zagreb su u 6.24 sati ujutro i potom u 7.01 pogodila dva potresa magnitude od 5,3 i 5,1 te niz kasnijih podrhtavanja tla.

Prvi potres koji je pogodio Hrvatsku osjetio se oko šest sati ujutro, a brojni stanovnici glavnog grada su izašli na ulice, piše AFP. Agencija dodaje da su vatrogasci pohitali u pomoć građanima koji su ostali zarobljeni u svojim kućama.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, prenosi AFP, pozvao je građane da ostanu na otvorenom, ali da se zbog epidemije koronavirusa ne grupiraju.

"Još nam samo to treba, usred pandemije koronavirusom", prenosi AFP riječi 50-godišnjeg Nevena Horvata.

France Presse navodi da se odlomio i dio toranja zagrebačke katedrale.

Agencija ističe da je Balkan zona snažne seizmičke aktivnosti te da su podrhtavanja tla vrlo česta.

O nizu potresa, dva snažnija i ostalim blažim potresima, izvijestili su u i Bloomberg, AP, njemačka agencija dpa i drugi mediji koji javljaju o više desetaka ozlijeđenih i materijalnoj šteti, uključujući i znamenitu katedralu.

"Zbog potresa su evakuirane dvije bolnice, što je potaknuo još veći strah građana suočenih s ionako ozbiljnim stanjem u zemlji zbog koronavirusa", piše Reuters.

Strani mediji prenose i vijest o teško ozlijeđenoj 15-godišnjakinji koja je stradala u urušavanju stana u središtu grada i za čiji se život bore liječnici u dječjoj bolnici.

Potres je pogodio Hrvatsku, prenose strani mediji, nakon što je u u subotu u zemlji zabilježeno 78 novih slučajeva zaraze koronavirusom, najviše u jednom danu od izbijanja zaraze.

Njemačka agencija dpa piše da su se potresi osjetili i u susjednim zemljama, Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

Reuters prenosi apel premijera Plenkovića koji je pozvao građane da budu pribrani i ostanu na otvorenom zbog mogućih podrhtavanja tla.

"U ovom trenutku razvidno je da postoje brojna oštećenja na zgradama. Pozivamo sve građane na oprez. Preporučit ćemo da većina sugrađana, bez obzira na to što je hladno, bude ispred svojih zgrada", rekao je premijer i dodao da "moramo svi biti na oprezu i jedinstveni".

"U slučaju potresa postoje protokoli, ali kada imamo potres u kombinaciji s globalnom pandemijom situacija je daleko složenija. Učinit ćemo sve što treba kako bismo najbolje procijenili što nam je činiti u ovom trenutku", prenosi Reuters riječi ministra unutarnjih poslova.

Plenković, kako prenosi Reuters, je istaknuo da je ovo najteži potres koji je pogodio Zagreb u posljednjih 140 godina.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je telefonski u nedjelju ujutro s premijerom Andrejem Plenkovićem i poručila da EU stoji uz Hrvatsku.

"Jutros sam telefonski razgovarala s premijerom Plenkovićem, koji me informirao o jakom potresu u Zagrebu. Teška situacija za Hrvatsku: potres i koronavirus. Naše misli su s Hrvatskom. Budite jaki! EU je s vama!", poručila je preko Twittera predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Received a call this morning from PM @AndrejPlenkovic who informed me about the severe earthquake in #Zagreb . Difficult situation for Croatia: earthquake and #coronavirus . Our thoughts are with with the 🇭🇷 people. Stay strong! The EU stands by your side!

Američki veleposlanik u RH Robert Kohorst napisao je na Twitteru kako je ponosan na reakciju svih u Veleposlanstvu.

Some regular aftershocks, including a 4.5 jolt. We are riding this out; some property damage, especially in old city. I am proud of the response by everyone at the Embassy. We are taking care of each other while also standing ready to help AmCits and others. 👍🇺🇸🇭🇷 pic.twitter.com/r5ktGnPs0h