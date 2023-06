Štrajk se nastavlja: "Ne pristajemo na 100 eura, to je podcjenjivački"

Na Županijskom i Općinskom sudu u Osijeku danas su se obrađivali samo hitni slučajevi poput nekoliko privođenja, sve ostalo je stalo jer je u štrajku bilo više od 90 posto službenika.

Darko Lesar, povjerenik SDLSN-a, rekao je reporterki Dnevnika što misli o Vladinom prijedlogu.

"Vlada je ponudila 100 eura kao povišicu. Sad da ne ispadnemo neskromni pred javnosti. Na plaću od 1000 ili 1100 eura to je sasvim pristojno. Međutim na naše plaće koje se kreću od 500 do 700 eura prodsječno to je stvarno, neću reći podcjenjivački, ali vrlo, vrlo malo. Naše spremačice imaju plaću 480 eura, dakle ispod minimuma", rekao je.

Ispričao je i kako je izgledala reakcija na premijerov prijedlog.

Bio je pun hodnik ljudi koji su glasno negodovali. Ne pristaju na nikakvih 100 eura to je zaista podcjenjivački. Naš zahtjev je 400 eura i možemo razgovarati u okviru 400 eura, a na 100 sigurno nećemo prihvatiti", poručio je.

Drugim rječima, štrajk se nastavlja.

"Kompromisa uvijek mora biti. U svim pregovorima ga mora biti, ali mora biti što bliže 400 eura", jasno je odgovorio.

Obavjest o štrajku na vratima suda ostaje vidjeti.

"Ako je netko ne pokida ostaje sigurno. Ako je pokida stavit ćemo drugu, ali štrajk i dalje ide", rekao je i dodao: "Očekujemo neki puno, puno bolji prijedlog vlade."

