Mještani 20-ak kuća u Posedarju sa svakom kišom žive u strahu od aktiviranja klizišta koje se dogodilo 2018.

Cijelu noć i dan u Zadru i okolici pada kiša, a to za mještane Posedarja znači samo jedno - strah u kostima. Vlasnici dvadesetak kuća koje leže na klizištu tvrde da se boje za vlastite živote. Žive u strahu od aktiviranja klizišta koje se dogodilo 2018. godine, kada im se pomaknulo tlo pod nogama. Od tada čekaju na njegovu sanaciju, a na naš upit kad će početi radovi, načenik Općine Ivica Klanac odgovara: "Sutra bi trebali početi radovi".

No, priznaje kako će time biti riješen tek dio problema, jer, kaže, za kompletnu sanaciju u općinskoj blagajni nema novca.

"Već dvije godine mi živimo u strahu i pogotovo, ove jeseni kad počnu kiše", govori Slavko Bolić.

"Gledamo prognozu vremena, gledamo kako će se to sve srušiti. Evo, tu iza mojih leđa se vidi kako se sve lagano urušava, jedan dan kad to padne, onda će se valjda netko sjetiti da dođe to početi radit", očajan je Željko Brala.

