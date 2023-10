Načelnik Stožer civilne zaštite o velikom požaru plastike: "Izgleda grozno, kao Hirošima"

Dragan Vulin, zamjenik gradonačelnika Osijeka i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Osijeka, je na konferenciji za medije ispričao kakvo je stanje u Dravi International, gdje danima traje borba s vatrom i dimom.

"Sve površine iz kojih je bilo značajno izdimljavanje smo zasuli zemljom. One koje ne možemo su ograđene policijskim trakama i ondje će se vršiti policijski očevid. Srećom, to izdimljavanje nije toliko značajno kao što je bilo proteklih dana", rekao je.

"Ja zaista nemam detaljnije podatke o samim uzrocima požara, ali vjerujem da će sve nadležne službe po završetku požara to utvrditi", dodao je.

Komentirao je i skup podrške vlasniku Drave International Zvonku Bedeu koji su organizirali radnici, a na kojem je prozvan i osječko-baranjski župan Ivan Anušić.

"Nisam bio na skupu, ali mogu reći da suosjećam sa svima. Moram reći da je meni, kao zamjeniku gradonačelnika i načelniku gradskog Stožera civilne zaštite, na prvom mjestu sigurnost svih građana i stanovnika ovog područja", napomenuo je.

"Inzistirat ćemo, ne prejudicirajući ništa, na temeljitoj istrazi i da javnost, da stanovnici Osijeka saznaju tko je odgovoran za katastrofu na ovom području", rekao je Vulin.

Osječki župan podnio kaznene prijave

Mato Lukić, načelnik Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije, rekao je da će Anušiću predložiti da proglasi stanje velike nesreće.

"Ovo je puno brži postupak od postupka proglašenja elementarne nepogode. To su neki elementi pomoću kojih možemo puno brže djelovati, a vidite i sami da moramo brzo djelovati", istaknuo je.

"Nismo odustali od proglašenja elementarne nepogode. Ako je tlo toliko zagađeno da je to potrebno zatražiti, naravno da ćemo to učiniti", dodao je.

Također je ispričao kako izgleda požarište.

"Izgleda grozno. Izgleda kao Hirošima. Jučer je tu bio i potpredsjednik Vlade Tomo Medved i ljudi koji to ranije nisu vidjeli su se zgrozili u kojim uvjetima su vatrogasci to gasili. Vidjet ćemo koliko će sanacija trajati, ali situacija je grozna za vidjeti, a onda možete zamisliti kako je to izgledalo za vrijeme gašenja", istaknuo je.

Također je otkrio da je Anušić zbog požara podnio kaznene prijave protiv nepoznatog počinitelja i protiv vlasnika Drave International Zvonka Bedea.

Vatrogasci ostaju na terenu

Zapovjednik osječkih vatrogasaca Zoran Pakšec rekao je da je na terenu 14 cisterni, dva vodena topa i 24 vatrogasca.

"Situacija je zadovoljavajuća. Napravili smo sve što smo trebali. Jučer smo radili na hlađenju površine i onda smo teškom mehanizacijom zatrpavali zemljom. I dalje imamo problem jer se kroz nju probijaju plinovi. To sada ne dimi, ali gori plamen, što ukazuje na postojanje plina", objasnio je.

"Mi u ovom trenutku ne možemo doći do žarišta tog požara koji stvara dim. Površina po kojoj trebamo hodati je jako gnjecava, još uvijek je ispod tekuća plastika", rekao je te dodao da će, prema njegovoj procjeni, vatrogasci još dva dana biti na terenu.