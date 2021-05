Kad prođu lokalni izbori, do bilo kojih drugih izbora su tri godine. A u te tri godine mnogi će morati napraviti velike zaokrete. Iz Vlade najavljuju ozbiljne reforme. Tko od ministara ne bude mogao pratiti taj tempo, neće ni zadržati fotelju.

Bez obzira na poraz u Zagrebu, biranim riječima Andrej Plenković hvali HDZ-ova Davora Filipovića.

"On je sveučilišni profesor ekonomije, pokazao se izrazito dobar, sadržajan i političan u debatama. I kada gledam realno što je govorio on a što su govorili drugi mislim da je šteta da nije dobio veću potporu u gradu Zagrebu. On ima veliku perspektivu u hrvatskoj politici", rekao je predsjednik Vlade.

A ima li perspektivu u hrvatskoj Vladi? Mnogi ga HDZ-ovci već vide kao ministra.

"Ne znam od kud ta tema sada! Lijepo ste rekli o njemu da je perspektivan, dobar ako je tako dobar možda bi bio dobar i kao ministar? Pa što se njega tiče on spada u jednu novu generaciju naših političara koji ima ogromnu perspektivu", dodao je Plenković.

O rekonstrukciji Vlade premijer ne govori. Ali u HDZ-ovim redovima sve se glasnije priča kako bi mogla biti prije ljeta.

Plenković o nabavci borbenih aviona i Milanoviću: "Ja sam čuo da on sve zna, a neki dan je govorio da ne zna"

Zadnji puta su se spominjala tek dva tri imena. Pa je na kraju smijenjeno sedmero ministara.

O najslabijim karikama predsjednik ne bi. To je, kaže, premijerova stvar.

"Ja sam imao ustvari malo promjena. Nakon dvije i pol godine mandata je bilo nešto nalik rekonstrukciji ništa veliko. Vlade funkcioniraju na razne načine. Plenkovićeva je stvar većine koja ga podržava. Koja je jako mala ali vidimo da tu ima i ovih izletnika koji prema potrebi digne ruku. To je po meni stvar za DORH", rekao je predsjednik Zoran Milanović.

Na listi za odstrel spominje se ministar Horvat, ali i ministrica Tramišak. Ne sviđa se premijeru ni izravna komunikacija lidera Slavonije Anušića koji nema problem reći što misli a ima i izborni rezultat.

Zadnju trzavicu izazvao je izjavom kako bi da živi u Zagrebu glas dao Škori.

"S kime je tamo Radić u drugom krugu? S Domovinskim pokretom. Dakle pretpostavljam da će u Osijeku Ivan Anušić kao i svi naši birači glasati za HDZ. To je bio više nekakav kontekst pripadnosti političkom spektru", smatra Plenković.

Za sad se za dlaku izvukao ministar Beroš. Točnije spasila ga je saborska oporba. Tražili su njegov opoziv koji još nije došao na red za raspravu.

Predsjednik Sabora Jandroković objasnio zašto je objavio fotografiju u gaćama: ''Odlučio sam se na ovaj potez...''

"Predsjednik Sabora očito ima dovoljno vremena da objavljuje golišave fotke sebe po društvenim mrežama pa bi bilo dobro da makar u fušu napraviti po pitanju toga da nam dostavi raspored na vrijeme. Ali to isto tako pokazuje da oni imaju što skrivati. Jer da se ne boje rada svoga ministra onda bi to uputili u raspravu u trenutku kada je to oporba i zatražila", rekla je Marija Selak Raspudić saborska zastupnica Mosta.

"Očito da HDZ misli da rasprava o Berošu može biti loša po imidž njihovih kandidata u prvom i drugom krugu pa su tu raspravu izbjegli", kaže SDP-ov saborski zastupnik Arsen Bauk.

"Ma ništa ne izbjegavamo. Ova rasprava će biti kad se to dogovori na razini predsjedništva sabora. Nije nikakav problem", kazao je Plenković.

A o opozivu ministra Beroša raspravljat će se odmah u tjednu nakon izbora. Kad se vidi i je li obavio domaću zadaću koju mu je premijer dao.

