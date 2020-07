Hrvatska je ušla u Europski tečajni mehanizam 2 te se još dodatno približila uvođenju eura, što znači da bi za otprilike tri godine hrvatski građani u svojim novčanicima mogli imati isključivo jedinstvenu europsku valutu. Što to znači za plaće, poduzetnike, ali i cijene?

Tipkovnice, miševe i ostalu računalnu opremu Stjepanova tvrtka izvozi diljem Europske unije. U uvođenju eura vidi samo korist.

"Ako netko radi sa zemljama Europske unije, on nešto što uveze iz Njemačke mora platiti u eurima, a to prodaje u Hrvatskoj u kunama. I opet, da bi platio, mora kune pretvarati u eure. Do sad je to bilo po nekakvom najlošijem tečaju, to se sada gubi. Neće biti troška konverzije iz valute u valutu", govori Stjepan Šmit, poduzetnik.

Taj scenarij gledat će najranije za tri godine. Hrvatska je ušla Europski tečajni mehanizam 2, odnosno, sasvim se približila arhiviranju kune.

"Na putu za euro morat ćemo voditi računa o stabilnosti cijena, stabilnosti tečaja, državnim financijama", najavio je premijer Andrej Plenković.

"Svih 19 mjera smo se obvezali ispuniti do kraja šestog mjeseca. Mi smo zadnju mjeru ispunili još u prvoj polovici mjeseca svibnja", rekao je ministar financija Zdravko Marić.

Uvođenje nove valute, ističu ekonomisti, ima više prednosti nego potencijalnih mana. Ukida se valutni rizik, a većina kredita i štednje hrvatskih građana već je u eurima. Moguć je i pad kamata, a nestat će i trošak mijenjanja iz valute u valutu. S druge strane, Hrvatska gubi monetarni suverenitet, a očekuje se i minimalni rast cijena. U susjednoj Sloveniji cijene su skočile za 0,2 posto.

"To morate očekivati, malo poskupljanje, ali dobro da je euro. Kad imate i dugove, dobro da su u eurima. Jedva čekamo da ga i vi imate, i onda - euro je euro", kaže nam Milena iz Slovenije.

Plaće građana konvertirat će se po središnjem paritetu koji će iznositi 7,53450. Dakle, ako vam plaća iznosi 7534 kune i 50 lipa, pretvorit će se u točno 1000 eura.

"Ljudi neće apsolutno ništa izgubiti na svojim plaćama. Taj paritet je taj s kojim usvajamo euro, odnosno po njemu će se vršiti konverzija svih kunskih vrijednosti", objašnjava Maruška Vizek s Ekonomskog instituta u Zagrebu.

Pet mjeseci prije i pola godine poslije usvajanja eura u Hrvatskoj će morati biti iskazane dualne cijene. U kunama i eurima, kako ne bi bilo neočekivanih skokova. Uvođenje se očekuje kroz tri godine, iako je primjerica Litva čekala čak 10 i pol godina.

