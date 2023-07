Dobro je imati na umu

Što kad se na trajektu dogodi nesreća ili šteta na automobilu: Znate li što trebate učiniti?

Ilustracija Foto: Luka Gerlanc/Cropix

Kad izroni bijela prova, nekima kao da tek tada zaista počinje ljeto, a put do mora je proletio i ni do otoka više nije daleko - ma koliko trajekt dugo plovio. No, opreza nikad dosta, pogotovo ako u utrobi broda drijema i vaš limeni ljubimac.