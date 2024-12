Je li i ovaj put u stožer došao s Ferrarijem? "Sam ću odlučiti kako ću se ponašati"

Kandidatkinja stranke Domino Branka Lozo izrazila je zahvalnost biračima na podršci, najavivši da će nastaviti političku borbu za konzervativne i tradicionalne vrijednosti unatoč neulasku u drugi krug predsjedničkih izbora.

"Čestitam dvojici kandidata koji idu u drugi krug," rekla je Branka Lozo u svom izbornom stožeru, istaknuvši kako je iznimno zahvalna biračima, njih 2,4 posto, koji su joj dali povjerenje.

U njezinom stožeru bio je i Stjepo Bartulica s kojim je razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

Bartulica je komentirao rezultate izbora.

"Mi smo osnovani kao stranka prije dva mjeseca. Kolegica Lozo je dobro vodila kampanju, ja joj čestitam. Stranka ima dobar potencijal".

Kazao je da nije vidio niti jednu anketu koja je predviđala ovakve rezultate predsjedničkih izbora.

Domagoj Mikić pitao je Bartulicu je li i ovaj puta u stožer došao s Ferrarijem. Čovjek koji ga je vozio u Ferrariju u međuvremenu je uhićen.

"Lijevi mediji pokušavaju nametnuti tu temu. Moj dolazak u Ferrariju imao je utjecaj na izbore kao otprilike klimatske promjene. To nije tema, sve sam rekao na tu temu", odgovorio je na pitanje reportera.

"Ja sam tu večer došao kao izborni pobjednik i želio sam poručiti novinarima koji su vodili linč određenu poruku. Sam ću odlučiti kako ću se ponašati. Rekao sam i tada, činjenica jest da Hrvatskoj treba kreativnosti. Političari su ljudi od krvi i mesa. Idem dalje. To je bila jedna spontana odluka. Nisam to na početku večeri planirao, ali što je tu je. To je jedna prošla anegdota, ali će ući u političku antologiju".

