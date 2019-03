Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, kazao je kako razmišlja o trećoj kandidaturi za predsjednika Republike, a prokomentirao je i aktualnu politiku predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

U intervjuu koji je dao za N1, bivši predsjednik Republike Hrvatske, Stjepan Mesić, komentirao je Kolindu Grabar-Kitarović i njezin otklon od desnice u posljednje vrijeme.

"Teško mi je procijeniti što misli predsjednica. Ona uvijek zadovoljava onu grupu ljudi kojoj se obraća tako da tu postoje velika laviranja. Za pozdrav "Za dom spremni" je rekla da je stari hrvatski pozdrav, što je besmislica, a onda se kasnije opravdavala da joj je to jedan savjetnik nekoliko puta rekao. Četiri godine provesti na najvažnijoj funkciji u Hrvatskoj i ne saznati da se ne radi o hrvatskom, nego fašističkom pozdravu, to je ne opravdava", rekao je Mesić.

Kaže da je i on imao brojne savjetnike koji su u svojim područjima znali više od njega, ali da se nikad nije opravdavao da mu je bilo koji od tih savjetnika nešto sugerirao pa da je onda on to rekao.

Predsjednici zamjera i micanje biste Josipa Broza Tita s Pantovčaka.

"Tito je vodio narodnooslobodilački rat, doveo je Jugoslaviju, a time i Hrvatsku za pobjednički stol, taj NOB je omogućio da danas imamo državu. Ukloniti bistu je veliki promašaj. Ja sam za vrijeme Tita bio u zatvoru, ali to ne znači da moram zbog toga reći da sve što je on radio je bilo pogrešno, to nije istina. Tito je bio veliki državnik, sigurno dugo nećemo imati takvog. Bio je državnik svjetskog razmjera, pobjednik Drugog svjetskog rata, tvorac Pokreta nesvrstanih, mi nismo bili iza Željezne zavjese... Jugoslavija je bila autoritarna, ali nije bila totalitarna. Ne može se Hrvatsku i Jugoslaviju stavljati u istu razinu s totalitarnim režimima", smatra Mesić.

Na pitanje koga vidi u svojim favoritima na predjsedničkim izborima, a često se tu spominju Zoran Milanović i Dalija Orešković, Mesić odgovara: "Ja ne znam, Dalija Orešković sigurno ima kvalitete, ima znanje, ima hrabrosti. Milanović, kad bi sigurno shvatio da ono što nije bilo dobro, da to više ne može ponoviti... Fajter je, ima znanja, možda bi bio prihvatljiv".

No Stjepan Mesić priredio je i iznenađenje te rekao kako i on - razmišlja o kandidaturi.

"Znate, ni ja se još nisam odlučio, postoje tu razne mogućnosti. Mene obilaze mnoge grupe, mnogi pojedinci, pošto bih ja imao formalno pravo se kandidirati, ali slušajte, ne znam još. Razmišljam, više sam trenutno bliže tome da neću, nego da hoću. Obilaze me ljudi koji predstavljaju autoritete u ovoj zemlji", rekao je Mesić za N1.