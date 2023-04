Slavni hrvatski glazbenik Stjepan Jimmy Stanić i njegova supruga Barbara Stanić potpisali su pristupnicu u Domovinski pokret.

Poznati hrvatski glazbenik Stjepan Jimmy Stanić i njegova supruga

Barbara Stanić potpisali su pristupnicu u Domovinski pokret.

Potpisivanju su nazočili predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta Grada Zagreba Igor Peternel, tajnik DP-a Zagreb Vlado Marić, sin prvog hrvatskog predsjednika Stjepan Tuđman te slikar, putopisac, grafičar i hrvač Antun Mateš.

Stjepan Jimmy Stanić i supruga Barbara novi članovi Domovinskog pokreta - 9 (Foto: Domovinski pokret)

''Trudit ćemo se da budemo zajedno, da održavamo našu Hrvatsku, jer dosta nam je svega ovoga oko nas. Stoga smo odlučili ući u DP i na tome zahvaljujemo našem prijatelju Matešu, koji nas je preporučio, te Stjepanu Tuđmanu. Hvala vam svima!'' poručio je Stjepan Jimmy Stanić.

Peternel je u ime Domovinskog pokreta Zagreb izrazio zadovoljstvo i čast što im se pridružio bračni par Stanić. Nada se da će ugodno i dobro surađivati te se veseli zajedničkoj suradnji.

''Iznimno sam sretan i zadovoljan, čast mi je i zadovoljstvo što sam imao prigodu upoznati legende hrvatske glazbene scene, velike, istinske, prave Hrvate. Velike, ali također i skromne i ponizne, sve ono što ih čini velikima. To su ljudi s velikim karijerama i životnim iskustvom koji su puno dali gradu Zagrebu i Hrvatskoj. Riječ je, naravno, o gospođi Barbari i Stjepanu Jimmyju Staniću'', naglasio je Penava.

Penava je zahvalio i zajedničkim prijateljima Antunu Matešu i Stjepanu Tuđmanu, bez kojih, kako je rekao, ne bi došlo do realizacije i poznanstva s tako divnim i krasnim ljudima, koji su zapravo stvarali Hrvatsku svojim radom i svojim životnim primjerom. Istaknuo je da mu je drago da uz mladež imaju i ovakvu sinergiju i spoj kako bi učili jedni od drugih te cijenili i uvažavali jedni druge.

Stjepan Jimmy Stanić i supruga Barbara novi članovi Domovinskog pokreta - 3 (Foto: Domovinski pokret)

''Siguran sam da je to put kojim Hrvatska mora ići, uvažavajući svoje ljude, svoje umjetnike, svoje vrijednosti, a to je ono što sigurno Domovinski pokret donosi na hrvatsku političku scenu, put kojega skrenuti nećemo, put koji je davno zacrtao prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Nažalost, put koji je Hrvatska samo na trenutak zaboravila i izgubila, no s Domovinskim pokretom će ga sigurno biti u stanju pronaći'', zaključio je predsjednik Domovinskog pokreta.