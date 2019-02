MUP je predložio da se za neke od najtežih kategorija prometnih prekršaja, a i onima koji ih učestalo ponavljaju, privremeno oduzme vozilo. Vozač koji je kažnjen oduzimanjem vozila morat će, prema prijedlogu zakona, snositi troškove njegova čuvanja.

Bez auta bi privremeno mogli ostati oni koji su najmanje dvaput pravomoćno kažnjeni za vožnju u krivom smjeru ili odbijanje alkotestiranja, zatim oni koji su najmanje dvaput pravomoćno kažnjeni jer su vozili dok im je oduzeta vozačka, koji su dvaput kažnjeni jer im je alkotest pokazao iznad 0,5 promila te oni koji su dvaput kažnjeni za vožnju u naselju 50 km/h iznad ograničenja, piše Jutarnji list.

I dok u studenom nije bilo poznato na koji bi se rok vozilo oduzelo po konačnom prijedlogu, to bi bilo moguće do pravomoćnog okončanja prekršajnog postupka. Ministarstvo je u petak izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama - kojim se kazne za neke prekršaje drastično povećavaju, pa i dvostruko, primjerice sa 10 na 20 tisuća kuna, ali se i izriče mogućnost do 60 dana zatvorske kazne za one koji na autocesti voze 50 km/h iznad dopuštene brzine ili prođu zaredom kroz više crvenih svjetala na semaforu - pustilo u postupak e-savjetovanja koje je otvoreno do 4. ožujka.

Drakonsko povećanje kazni

Ministar Božinović kao glavni argument za oštrije kažnjavanje navodi recidiviste koji čine najteže prekršaje, ali i nezadovoljstvo stanjem sigurnosti u prometu. Negativan trend sigurnosti nastavljen je i u ovoj godini pa je u siječnju na hrvatskim prometnicama poginulo 19, a u istom razdoblju prošle godine 15 osoba. Crni saldo smanjila je samo Policijska uprava zagrebačka; u siječnju ove godine poginule su četiri osobe, a u istom razdoblju lani sedam osoba.

Prema prijedlogu, do 20.000 kuna kažnjavat će se prekoračenje brzine u naseljima ili na mjestima gdje je brzina regulirana prometnim znakovima, a za 30 km/h veće prekoračenje od dopuštene brzine, umjesto dosadašnje 2000 kuna, kazna može iznositi od tri do sedam tisuća kuna.

Osim povećanja novčane kazne, novina je i oduzimanje vozačke dozvole na šest mjeseci, ako je to vozaču prvi takav prekršaj, do dvije godine ako je to treći put da je vozio prebrzo, kao i svaki sljedeći put. Policija će podatke o vozačima prekršiteljima čuvati u svom informacijskom sustavu 15 godina.

Uvodi se i prometni odgoj

U zakon je ušla i odredba o obvezi uvođenja prometnog odgoja, ali nema sankcija za one koji je ne provode, piše Jutarnji list. Sve se stanice za tehnički pregled moraju opremiti sustavima za videonadzor i čuvati snimke godinu dana, a kao dokaz o brzini vozila moći će se koristiti i fotografije. Prema prijedlogu, nakon 67. godine vozači će biti dužni proći liječnički pregled da bi produžili vozačku.

Javna rasprava o prijedlogu zakona traje dva tjedna.