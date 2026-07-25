Prijete nova poskupljenja, uvedena ograničenja: "Ovako nešto ne pamtimo"

Do utorka stare cijene, ali novi uvjeti. Na pumpama diljem zemlje stoje obavijesti: Ograničenje do 300 litara, zabrana točenja u kanistre.

"Bezveze, cijena će biti kakva će biti, točit sad u kanistre 50 litara, pet litara, 10, to je bezveze, ništa si time pomoći neću. Uštedjet će dva eura, bezveze, samo gužve rade", rekla je Anita iz Zagreba.

"Shvaćate situaciju u kojoj smo svi mi i ako dođe do ograničenja, opet to nije nikakav problem, ne treba raditi paniku", dodao je Drago.

Cijene goriva - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Cijene goriva - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

No što kada kamion ima spremnik od 800 do 1000 litara?

"Na više pumpi točiti ili ići na autoceste gdje je gorivo skuplje. Ako se ovaj trend poskupljenja nastavi, prijevoznici će opet morati dizati cijene, to je neminovno jer to je nama direktni trošak", rekao je Branko Trstenjački iz Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika.

Najgore su u poskupljenjima ipak prošli poljoprivrednici i ribari. Plavom dizelu cijena samo raste. Branko Trbojević poljoprivredom se bavi 15 godina i ovakvu nestabilnost ne pamti.

"Ova nestašica i cijene da tako naglo skaču, da mi ne znamo hoćemo li imati goriva za rad ili nećemo, da si moramo omogućiti danas, a sutra nemamo, to ne pamtimo. Ne vidim neku perspektivu u svemu tome", rekao je.

Cijene goriva - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Cijene goriva - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Muku muče i ribari. Ne zbraja se više samo ulov.

"Radimo na nuli, održavaš hladan pogon i posluješ i to je jedini izlaz. Da je lako, nije, treba se dobro zbrojiti prije nego što se ode na more. Mjere imamo, Vlada je već poduzela", rekao je ribar Neven Lorencin.

Još više cijene vrijedit će na autocestama, ondje ograničenja od 300 litara nema, ali nema ni subvencioniranih cijena.

"Sve više od dva eura je skupo", rekao je Aldin iz BiH-a. "Kod nas u Sloveniji je isto", rekao je Primož iz Slovenije. "Opet će biti jeftinije nego u Austriji. U Austriji je 2,60 eura autocesta", rekao je Dorijan Nosić.

Cijene goriva - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Na potezu je Vlada. No, pitanje je što može. Mogućnosti su, priznao je i premijer Andrej Plenković, limitirane. U PDV još nisu zagrabili. Taj instrument čuvaju za crni scenarij.