U novom tjednu slijedi nova promjena vremena, očekuju se pljuskovi i grmljavina: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Nakon što je atmosferski poremećaj odmaknuo dalje na istok, nad našim krajevima ojačao je greben anticiklone pa smo imali dosta sunca, ali i prilično vjetrovito vrijeme. Ipak, u polju visokog tlaka bit ćemo samo prolazno jer nas već sredinom tjedna očekuje nova promjena, ovaj put pod utjecajem ciklonalnog vrtloga koji će se generirati uz polje niskog tlaka trenutno pozicionirano nad zapadnom Europom. Produbit će se u Đenovskom zaljevu i potom duž Italije i Jadrana do kraja tjedna premještati dalje na jugoistok. To znači dosta dinamično vrijeme od sredine tjedna.

U ponedjeljak nas očekuje jedno lijepo jesensko jutro. U većini krajeva sunčano ili pretežno sunčano. Uglavnom u središnjoj Hrvatskoj i po kotlinama gorske lokalno će biti magle. U gorju, s obzirom na vedrinu i vrlo nisku temperaturu, bit će i slabog mraza. Na kopnu vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, dok će duž Jadrana tijekom noći i jutra još puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Potom će ponešto oslabjeti. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 3 do 7, u gorju blizu nule, dok će na Jadranu biti većinom između 11 i 16 stupnjeva.



Pretežno sunčano očekuje se i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar i dalje slab, a najviša dnevna temperatura uglavnom oko 15, 16 stupnjeva.



Sunčano će prevladavati i u Slavoniji i Baranji. Ovdje će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti većinom između 14 i 16 stupnjeva.



Pretežno sunčano očekuje se i u gorskoj Hrvatskoj, sunčano će biti na sjevernom Jadranu. Jaka bura će tijekom dana malo oslabjeti, a prema otvorenom moru i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 11 do 14, a na sjevernom Jadranu između 18 i 21 stupanj.



Sunčano i u Dalmaciji. Puhat će prvo umjerena i jaka bura, potom sjeverozapadnjak. Temperatura ugodna, danju većinom između 19 i 23 stupnja.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu i u utorak još stabilno, barem djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom. Poslijepodne, porast naoblake. Navečer i u noći na srijedu, kiša. Sredinom tjedna su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom, osobito u gorju. Promjenjivo, uz povremenu kišu će se zadržati i u četvrtak. U srijedu će zapuhati topao jugozapadnjak, a u četvrtak već hladniji sjeverac. Tako će srijeda najizglednije biti i najtopliji dan tjedna.



Na Jadranu će u utorak prevladavati sunčano i toplo. Puhat će tek umjeren sjeverozapadnjak. Potom okreće na jugo koje će jačati, a u četvrtak na sjevernom dijelu i okrenuti na buru. Uz prolazak ciklone, i na Jadranu sredinom tjedna kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura neće se značajno mijenjati, no jutra će uz jugo biti malo toplija.



Vrijeme do kraja tjedna promjenjivo te i dalje uz mogućnost mjestimične kiše ili ponekog pljuska. Ne osobito hladno, ne ni osobito toplo. Više sunca svakako na Jadranu. Ali u drugoj polovici tjedna, ponovno i bura.

