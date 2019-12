Časni sud primorsko-goranskog HDZ-a jednoglasno je isključio gradsku vijećnicu Ivonu Milinović iz HDZ-a. Epilog je to skandala koji je izazvala svojim izjavama o Srbima i vrbama.

Ivona Milinović isključena je iz HDZ-a jednoglasnom odlukom časnog suda primorsko-goranskog HDZ-a. Milinović, inače HDZ-ova riječka vijećnica, izazvala je skandal gostujući u emisiji Podcast Velebit govoreći o Srbima i vrbama. Milinović je u to vrijeme bila predsjednica gradskog Odbora za nacionalne manjine.

Referirala se tada na stih Torcidine navijačke pjesme "šugava Rijeko, puna si Srba, ne brini Rijeko, ima još vrba", rekavši da je neprimjereno pjevati takve pjesme i davati "argument Pupovcu da sutra plače" kako su Hrvati fašisti.

“Ako ćemo baš biti bezobrazni, ljudi trebaju znati da u Rijeci postoji 6,5 posto Srba. Nama ne trebaju nikakve vrbe. Možda po nekim selima u Dalmaciji gdje ih ima 30, 40 posto”, kazala je tada Milinović.

Od njene izjave ubrzo se ogradio riječki HDZ, a ona se javno ispričala. Odbor je pokrenuo proceduru za njeno razrješenje, a dvadesetak dana kasnije ona je podnijela ostavku na mjesto predsjednice Odbora.

''Što reći, i koju poruku poslati? Svakako se duboko ispričavam hrvatskoj javnosti koja je čitala moje izjave koje su izrečene upravo u kontekstu osude šovinističkog ponašanja dijela Torcide. I ja sam samo čovjek, i ispričavam se zbog krivog izražavanja. Niti to mislim, niti mi je to bila namjera reci, ali to sto sam izrekla je bila pogrešno. Htjela sam poruciti upravo suprotno - da je dosta brojanja krvnih zrnaca jer to steti svim hrvatskim gradjanima", poručila je u svojoj isprici Milinović.

Iako se branila da su njene izjave izvučene iz konteksta te da ne zaslužuje stranačke stegovne mjere, časni sud PG HDZ-a očito nije dijelio njeno mišljenje.