Splitska policija privela je muškarca osumničenog za napad na dogradonačelnika Bojana Ivoševića početkom rujna. Nad njim je u tijeku kriminalistička obrada.

U tijeku je kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim muškarcem koji se dovodi u vezu s napadom na zamjenika splitskog gradonačelnika Bojana Ivoševića, potvrdila nam je u ponedjeljak navečer glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.

Incident se dogodio 3. rujna ove godine na Kruševića gumnu. Tog poslijepodneva Ivošević je zatražio liječničku pomoć, a utvrđeno je da je zadobio lakšu ozljedu glave, nakon što ga je udario muškarac.

Kako je Ivošević kazao, reagirao je na obiteljsko nasilje u susjedstvu. Nakon što ga je udario u glavu, napadač je pobjegao.

Navodno je osumnjičeni muškarac u toj zgradi živio kao podstanar s partnericom i djetetom, no nakon incidenta s Bojanom Ivoševićem više se u taj stan nisu vratili, navode lokalni mediji.

"U kući do moje duže vremena je trajala galama, a kasnije je to prešlo u ženske urlike. Izišao sam iz kuće na ulicu i vidio kroz prozor muškarca koji se nalazio iznad ženske osobe kako je vuče i urla na nju. Samo sam s ulice zavikao 'Prestani se derati', a onda je muška osoba koju ja ne poznajem i koja se, pretpostavljam, tu doselila prije nekoliko mjeseci, skočila kroz prozor na jedan zid te je krenuo prema meni i udario me šakom u lice", ispričao je Ivošević tada.