Ogroman uspjeh splitske bolnice! "Nije bila presudna samo stručnost i oprema, nego prije svega ljudi"

Klinički bolnički centar (KBC) Split obilježio je prvu godišnjicu programa transplantacije bubrega tijekom koje ih je presađeno 16, priopćili su u subotu iz bolnice, istaknuvši važnost tog programa ne samo za splitsku bolnicu, nego i za cijeli jug Hrvatske.

Prva je transplantacija bubrega obavljena 4. srpnja prošle godine čime je ta bolnica postala najmlađi transplantacijski centar u Hrvatskoj. U transplantacijskom timu su urolozi, nefrolozi, imunolozi, mikrobiolozi, patolozi, anesteziolozi, medicinske sestre i drugi zdravstveni djelatnici.

U dva su navrata u istome danu izvedene po dvije transplantacije bubrega što je, ističu, za mladi program iznimno postignuće i snažna potvrda visoke razine organizacije, stručnosti i timskog rada.

"Za uspjeh programa nije bila presudna samo stručnost i oprema, nego prije svega ljudi stručnjaci s entuzijazmom, predani ovom zahtjevnom području medicine. Jednako važna bila je i kontinuirana podrška Uprave KBC-a Split kroz sve faze razvoja programa, od njegovih početaka do danas, jer je prepoznata važnost ovakvog iskoraka za naše pacijente. Ponosni smo i sretni, najviše zbog naših pacijenata", istaknuo je tim povodom voditelj transplantacijskog programa KBC- a Split Hrvoje Šošić.

Pacijenti iz Dalmacije i šireg područja koje gravitira KBC-u Split i ranije su u splitskoj bolnici mogli proći obradu prije transplantacije te posttransplantacijsko praćenje i skrb, a pokretanjem programa transplantacije bubrega omogućen im je i sam transplantacijski zahvat, završni i ključni korak liječenja u vlastitoj bolnici.

Time je značajno unaprijeđena dostupnost liječenja bolesnicima sa završnim stadijem kronične bubrežne bolesti, za koje transplantacija često znači ne samo produljenje života, nego i povratak kvalitetnijim svakodnevnim, obiteljskim i radnim aktivnostima, dodao je Šošić.

"Prva godina programa transplantacije bubrega pokazala je da KBC Split ima znanje, organizacijsku snagu i ljude sposobne provoditi najsloženije medicinske programe. Iza svake od ovih 16 transplantacija stoji stručni timski rad, pacijent, obitelj i nova životna prilika, zbog čega ovaj program za nas ima posebno značenje. Ovo je velik uspjeh, ali i obveza da nastavimo razvijati transplantacijsku medicinu, ulagati u stručnjake i graditi sustav koji pacijentima pruža sigurnu, dostupnu i vrhunsku skrb bliže domu", rekao je ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić.

Iz bolnice poručuju kako prva godina programa i 16 uspješno izvedenih transplantacija potvrđuju da su izgradili čvrste temelje za daljnji razvoj transplantacijske medicine. Ta brojka istodobno donosi nadu bolesnicima koji se još nalaze na listi čekanja za transplantaciju bubrega, osobito imajući u vidu da se procjenjuje kako oko 30 posto aktualno prijavljenih bolesnika na listi Eurotransplanta u Republici Hrvatskoj gravitira liječenju u KBC-u Split. Upravo zato ovaj program, naglašavaju, ima iznimnu važnost ne samo za splitsku bolnicu, nego i za cijeli jug Hrvatske.