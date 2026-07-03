Nesvakidašnji trenutak tijekom svečanosti. Ministar poručio: "Božja prisutnost je tu..."

Na prvoj sjednici Vijeća za regionalni razvoj održanoj u Đakovu, predsjednik Vlade Andrej Plenković uručio je više od 70 ugovora ukupne vrijednosti 409 milijuna eura za projekte iz područja obrazovanja i zaštite okoliša.

Andrej Plenković u Đakovu Foto: Dnevnik Nove TV

A Katoličkoj crkvi Vlada je darovala 2300 hektara zemljišta. Riječ je o šumskom zemljištu koje se nije moglo vratiti u postupku denacionalizacije.

Tijekom potpisivanja ugovora u đakovačkoj nadbiskupiji, dogodila se i jedna neobična situacija. Naime, pala je žarulja i to točno na stol između predstavnika Vlade i crkve. Sve je komentirao ministar David Vlajčić.

"Simboličan čin, ali Božja prisutnost je tu. Nitko nije stradao i zaista smo se iskreno svi nasmijali. Treba provjeriti sve ostale da netko ne bi kasnije stradao", kazao je Vlajčić.

David Vlajčić - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

A iz Đakova uoči otvaranja jubilarnih šezdesetih Đakovačkih vezova uživo se u Dnevnik Nove TV uključio reporter Tin Kovačić koji je razgovarao s pjevačicom Marijom Pavković Snašom.

Marija, sugovornica iz priloga Foto: Dnevnik Nove TV

"Ono što me veseli svake godine je da vidim jako puno mladih ljudi i to je poanta održavanja ove smotre izvornog hrvatskog folklora. Narod bez tih mladih naraštaja nema budućnost", rekla je.