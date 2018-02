Jubilarna 10. "Seljačka buna - Bitka kod Stubice", vjerni prikaz bitke na stubičkom polju ​iz daleke 1573. godine, kad su seljaci pod vodstvom Matije Gupca ustali protiv ugnjetavanja Franje Tahija i tadašnje vlastele, održana je u subotu u Donjoj Stubici, a gledalo ju je oko deset tisuća posjetitelja.

Tisuće posjetitelja imali su priliku uživo vidjeti oživljenu manifestaciju "Seljačku bunu - Bitku kod Stubice", kojom se ove godine 10. put, tradicionalno obilježava godišnjica bune. Stubica se vratila stotine godina unazad u doba kada se vodila bitka za pravicu seljaka.

Kmetska vojska okupila se ispred župne crkve u Donjoj Stubici i krenula prema Majsecovom mlinu, gdje ih je dočekala vojska Franje Tahija. Nakon toga počelo je uprizorenje bitke kod Stubice. Ove godine uprizorena je jedna od prvih bitaka u kojoj su pobijedili kmetovi, a u bitki je sudjelovalo najveći broj statista i boraca na bojnom polju, njih 250. Borci su bili opremljeni bogatim srednjovjekovnim arsenalom, a Tahijevi puškari izbacivali su iz topova kugle s dimnim efektima.

Na bojnom polju sudjelovalo je više rodova vojski i to pješaštvo s kratkim i dugim oružjem (mačevi, buzdovani, koplja, helebarde), puškari s vatrenim oružjem (topovi, puške kukače i arkebuze), streličari s lukom i strijelom i samostrelom te kmetska vojska s prekovanim oruđem u oružje (vilama, kosirima, sjekirama).

Buna traje! I ove se godine orilo na zagorskim bregima kao spomen ustanka malog čovjeka u borbi za "pravicu". Povijesna bitka kod Stubice koja je pokazala "šake" tadašnjoj vlasteli, prije deset godina je rekonstruirala Družba vitezova zlatnog kaleža i postala je "simply the best" manifestacija, koja svake godine okuplja sve više posjetitelja. Naime, manifestacija Seljačka buna dobitnica je nagrade "Simply the Best" za najbolje turističko događanje u 2015 godini.

A nakon bune, počeo je Buna party, uz veliki vatromet, a posjetitelje će, kako je najavljeno, zabavljati Hladno pivo, Zadruga i Tomislav Goluban.

Cjelodnevni program počeo je kulturno-umjetničkim programom i okupljanjem vojski prije središnje bitke. Posjetitelji su imali priliku posjetiti i srednjovjekovni sajam te probati široku ponudu domaćih specijaliteta i "dobre kapljice".

Organizatori manifestacije su Družba vitezova zlatnog kaleža Donja Stubica i Turistička zajednica područja Donja Stubica i Gornja Stubica, a pokrovitelji Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Grad Donja Stubica, Općina Gornja Stubica, Hrvatska turistička zajednica, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Autocesta Zagreb-Macelj i Zagrebačka banka.

I ove godine Grad Zagreb se pridružio organizacijom besplatnog prijevoza u Stubicu i nazad u Zagreb, ZET-ovim autobusima. Bio je organiziran i prijevoz vlakom - "cugom Gupčevih puntara”, po cijeni od pet kuna za povratnu kartu, koji je polazio sa zagrebačkog Glavnog kolodvora.

Predsjednik Družbe vitezova zlatnog kaleža Ivan Štefek istaknuo je kako su ove godine odlučili, pošto je 10. jubilarna manifestacija prikazati jednu od prvih bitaka u kojoj su pobijedili kmetovi, na veselje publike, koja je to tražila svih proteklih godina. Istaknuo je da je bitka jako zahtjevna i u njoj je sudjelovalo 25 udruga iz Hrvatske koje se bave prikazom srednjovjekovnog života, a priključile su im se i udruge iz Slovačke, Mađarske i Slovenije. Istaknuo je da je u samoj bitki sudjelovalo 250 boraca.

Gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić rekao je da je i sam ove godine sudjelovao u prikazu bitke koji je ove godine održan baš u vremenskim prilikama identičnim tadašnjim iz davne 1573. godine., sa snijegom i blatom, tako da je ugođaj "bio jedinstven". Istaknuo je da je ta manifestacija i "Susreti za Rudija" najvažnije manifestacija Gornje i Donje Stubice.

Pročelnica zagrebačkog Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić ocijenila je da je ta manifestacija i za Zagreb značajna. Podsjetila je da je Grad organizirao besplatni prijevoz te da je došlo i puno Zagrepčana, te da je i to dokaz da ima dosta prostora za suradnju Zagreba s Krapinsko-zagorskom i Zagrebačkom županijom. Rekla je da je bitku danas došlo pogledati oko 10.000 ljudi.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar istaknuo je kako je ta manifestacija dodatna ponuda za sve hotele, ugostiteljske objekte i muzeje Hrvatskog zagorja jer se na jednom takvom događaju skupi između 10.000 do 12.000 ljudi. Ovaj vikend nemaju praznog kreveta, svi smještajni kapaciteti su popunjeni, a u svim ugostiteljskim objektima bile su rezervirane sale za ručkove i večere.

Kolar je istaknuo je da su manifestaciju iz godine u godinu uspjeli dovesti na visoku organizacijsku razinu i vjeruje da ima još prostora, a razmišljaju da promijene njezin koncept, pa bi se ubuduće održavala tri dana, od petka do nedjelje. (Hina)