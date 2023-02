Medicinske sestre uskoro će moći biti specijalistice onkologije, hematologije, hitne pomoći... Za sestre se pripremaju 24 specijalizacije, a iz Ministarstva tvrde da im to jamči bolje plaće. Reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak provjerila je što to znači za pacijente.

Posljednja dva desetljeća Marijana Bebek iz Dugog Sela radi pod rotirkama Hitne. Uskoro po nekim novim pravilima jer želi postati medicinska sestra - specijalist hitne medicine.



"Cijeli život učim i radim na sebi, to mi je na neki način i izazov. Povećale bi nam se ovlasti, mogu dati terapiju, započeti reanimaciju ili kod anafilatičkog šoka, što do sad nismo mogli bez prisustva liječnika", navodi.

Osim na hitnoj, uskoro će se medicinske sestre za specijalizaciju moći javiti i na drugim odjelima, poput onkologije. Briga za te pacijente s najtežim dijagnozama glavnoj sestri za onkologiju KBC-a Zagreb Vesni Kralj Škoc svakodnevica je već 17 godina.



"Zahtjevno, ali ja volim svoj posao i ne bih ga mijenjala. Nažalost, broj oboljelih od malignih bolesti je u porastu, ali samim time mi imamo više posla, zahtijevnije je za sve koji su u timu", rekla je.

Trajat će barem godinu dana

Specijalizacije za sestre trajat će barem godinu dana. Priprema ih se dvadesetak - iz onkologije, hematologije, kardiologije...

"Znamo da je dijabetes ili šećerna bolest masovna nezarazna bolest. Po uzoru na susjednu Sloveniju, medicinske sestre vode te ambulante, u koordinaciji s liječnikom reguliraju razinu šećera u krvi, ne mora tu biti liječnik nego sestra samostalno može odrediti terapiju. Naravno, za to mora proći određenu edukaciju", pojašnjava Snježana Krpeta, savjetnica ministra za sestrinstvo.



Za pacijente, kažu u Hrvatskoj komori medicinskih sestara, to znači kvalitetniju skrb. Sestrama bi se proširile kompetencije i prenio dio ovlasti liječnika.

S većim ovlastima idu i veće plaće

S većim ovlastima Ministarstvo obećava i veće plaće. "Naravno, jer Pravilnik o specijalističkom usavršavanju donosi isključivo Ministarstvo zdravstva. Ako postoji taj pravilnik, u njemu je jasno razrađeno koliko specijalističko obrazovanje traje, a sa stečenim novim kompetencijama i odgovornošću ide i bolja plaća", dodaje Krpeta.

A bolja plaća je upravo jedan od najčešćih razloga zašto sestre odlaze iz Hrvatske - i bez specijalizacija trenutačno ih nedostaje oko 4000.

