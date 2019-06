Na mail portala Dnevnik.hr stigao je video u kojem se vidi obračun članova Živog zida vezano uz mandat kojeg su dobili za Europski parlament

Na snimci koju smo dobili može se vidjeti kako Branimir Bunjac viče na Dominika Vuletića, člana Živog zida kojeg je Sinčić u utorak proglasio međunarodnim tajnikom. U prostoriji su, između ostalih još i Sinčić i Tihomir Lukanić.

Vidi se kako se Bunjac Vuletiću koji mu više puta glasno ponavlja: "Što hoćeš, što hoćeš?", unosi u lice te Vuletiću govori: ''Nikad neće vidjeti Europarlament.''

Podsjetimo, Predsjednik Živog zida, Ivan Vilibor Sinčić, iako je najavljivao suprotno, ipak će ići u Europski parlament.Kaže, to je rješenje situacije u koju ih je doveo Branimir Bunjac, koji je tvrdi, izigrao predizborni dogovor, prema kojem je u Parlament trebao ići Tihomir Lukanić. Sinčić je najavio da bi na mjestu europarlamentarca trebao ostati do parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, a objavio je i da je Branimir Bunjac do daljnjeg suspendiran kao član stranke.

''Nisam očekivao da će se kolega Branimir Bunjac ovako ponašati. Ja ga još jednom pozivam da omogući meni da prepustim mandat kolegi Tihomiru Lukaniću", rekao je Sinčić.

Spreman za nove izazove

Bunjac i dalje ne odgovara na naše pozive, a čini se da je umjesto objašnjenja o burnim događajima u stranci odlučio - prošetati. Tako se bar čini iz njegove objave na Facebooku.

Objavio je, naime, fotografiju sa psom uz rečenicu "malo šetnje uoči novih izazova".