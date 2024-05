Snimili neobičnu pojavu na Jadranu: Pogled na ovo izaziva nelagodu

Nestabilno vrijeme nastavit će se i u petak pa su u mnogim krajevima mogući pljuskovi s grmljavinom. Jugo će na moru jačati, bit će umjereno do jako.

Dalmacija će popodne biti najsunčaniji dio Hrvatske, no i ovdje će, unatoč tome, biti lokalnih pljuskova. Mogući su u cijeloj Dalmaciji, no nešto je veća vjerojatnost za njih na krajnjem jugu i na krajnjem sjeveru. Puhat će jugo i oštro, umjereno do jako, a za vrijeme pljuskova prolazno i lebićada. Temperatura od 24 do 26.

Zbog nestabilne atmosfere, na otvorenom moru moguće su i pijavice, a u četvrtak pred večer je nad Hvarom zabilježeno formiranje neobičnog oblačnog sustava, koje je bilo vidljivo i na meteoradaru, piše Morski.hr.

Riječ je najvjerojatnije o manje poznatoj vrsti oblaka undulatus asperatus, koje znanstvenici još proučavaju, odnosno njihov utjecaj na klimu. Nisu svrstani u standardnu klasifikaciju oblaka, koja je starija više od pola stoljeća.

Oblak se nadvio nad Jelsu, a kako je sve izgledalo, možete pogledati ovdje.