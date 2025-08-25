Kod čovjeka u SAD-u pojavio se prvi slučaj jezivog parazita koji proždire ljudsko meso

Po prvi put u Sjedinjenim Američkim Državama otkriven je slučaj infekcije čovjeka smrtonosnim parazitom screwworm (parazitskom muhom koja jede živo meso). Ako se ne liječi, infekcija je u konačnici smrtonosna.

Slučaj je zabilježen kod osobe iz Marylanda koja je doputovala iz Gvatemale. Beth Thompson, državna veterinarica iz Južne Dakote, izjavila je za Reuters u nedjelju da je o slučaju obaviještena tijekom proteklog tjedna. Slučaj je potvrdio i službenik vlade savezne države Maryland.

Osoba se liječi, a odmh su uvedene preventivne mjere, izvještava Reuters.

Što je screwworm?

Ženka muhe screwworm polaže jaja u rane toplokrvnih životinja, a kada se izlegu, stotine ličinki svojim oštrim ustima buše živo tkivo.

Infekcija može biti razorna za stoku i divlje životinje, a poznato je da ponekad zahvaća i ljude.

Liječenje je mukotrpno – uključuje uklanjanje stotina ličinki i temeljitu dezinfekciju rana. Ako se na vrijeme reagira, šanse za preživljavanje su velike, prenosi Sky News.

Posljedice za tržište i stočarstvo

SAD obično svake godine iz Meksika uveze više od milijun grla stoke za preradu u govedinu. Prema procjenama, izbijanje screwworma moglo bi Teksas – najveću američku državu proizvođača govedine – stajati oko 1,8 milijardi dolara u uginuću stoke, troškovima rada i lijekova.

Ovaj slučaj dolazi samo tjedan dana nakon što je američka ministrica poljoprivrede Brooke Rollins otputovala u Teksas kako bi najavila planove za izgradnju takvog postrojenja. Rollins je više puta obećala da će spriječiti ulazak screwworma u zemlju.

Postrojenje za proizvodnju sterilnih muha uzgaja veliki broj mužjaka muha koji se potom steriliziraju i puštaju u prirodu. Oni se pare s divljim ženkama, čime se tijekom vremena urušava divlja populacija. Upravo je tom metodom screwworm iskorijenjen iz SAD-a 1960-ih godina.

Meksiko je također poduzeo mjere kako bi ograničio širenje ovog parazita, koji može usmrtiti stoku u roku od nekoliko tjedana ako se ne liječi.

Zemlja je započela izgradnju postrojenja vrijednog 51 milijun dolara za proizvodnju sterilnih muha.

Prema podacima USDA-e, potrebno je tjedno ispustiti oko 500 milijuna sterilnih muha kako bi se ovaj parazit potisnuo natrag do Dariénskog pojasa – dijela prašume između Paname i Kolumbije.