Cijena zagrebačke žičare porasla je za gotovo 50 posto. Promijenila se i početna trasa. Lokacija uz međupostaju na Brestovcu u vlasništvu je bolnice Srebrnjak.

Ovih su dana građani Zagreba ponovno prosvjedovali protiv odluka gradonačelnika Milana Bandića i to zbog megalomanskog projekta žičare na Sljemenu. Naime, za razliku od planirane, cijena joj je naglo, raznoraznih aneksima ugovora, porasla za gotovo 50 posto. Zagreb će dobiti žičaru od pola milijarde kuna, najskuplju u Europi, koju će građani otplaćivati godinama, a postavlja se pitanje tko će s projektom profitirati. U potrazi za odgovorima na pitanja koja brinu javnost, reporterka Provjerenog Ana Malbaša, došla je do novih, intrigantnih otkrića.

Osim vrtoglave cijene, pojavile su se i brojne nepoznanice oko cijelog projekta. Nova trasa umjesto da ide, kako je iz početka zamišljeno, samo ravno do Sljemena, sada ima početnu postaju na Gračanima, a onda se prije vrha, može skrenuti na Brestovac gdje se gradi međupostaja. Frani Rojnici iz Zagreba nova bi žičara mogla stvoriti probleme jer se preko njegove zemlje planira gradnja, i to u sklopu uređenja okretišta tramvaja uz početnu postaju na Gračanima. Sve to otkrio je prije nekoliko mjeseci.

"Mislim da se tih 9000 kvadrata uzima za određenu klijentelu da bi oni tu podesili svoje poslovne prostore, svoje kućice gdje bi oni naplaćivali, radili, živjeli", ispričao je Rojnica.

Ana Malbaša doznaje da postoji sumnja kako je netko bacio oko i na 80.000 kvadrata uz lokaciju međupostaje na Brestovcu. U vlasništvu su Dječje bolnice Srebrnjak. Da bi se međupostaja uopće gradila ondje, gradska bolnica je morala dati dio svojih kvadrata. Dio osoblja bolnice sumnja da su kvadrati u vlasništvu bolnice jedan od razloga zašto je naglo smijenjen dugogodišnji ravnatelj Boro Nogalo.

Na jednom od prosvjeda protiv njegove smjene, reporterka Provjerenog pokušala je doznati postoji li mogućnost da je nekome smetao njegov projekt rehabilitacijskog centra koji je planirao izgraditi u blizini lokacije međupostaje. Na upit novinarke za komentar o smjeni doktora, gradonačelnik Bandić kazao je kako to nije njegov problem te ju uputio da sve pita upravo Nogala.

"Kad imate 800 kvadrata, najbolja pozicija, naravno da ima puno špekulanata, interesanata koji zovu pa kažu, šta misliš ovo, a šta misliš ono.." otkriva Nogalo i dodaje: "Nemam ja ništa konkretno, ali definitivno na njega je pritisak da se da ovom, onom, ovim, onim tvrtkama, firmama, itd."

Udruga branitelja Vidra otkrila je da se na toj lokaciji već događaju sumnjive uknjižbe na parcele.

"Posumnjali smo da nije sve čisto. Budući da je Brestovac do 2014. imao zaštitu kao kulturno dobro, naprasno i naglo je odlukom grada ta zaštita skinuta gdje je već tamo navedeno da bi se mogli graditi hoteli, wellnessi…" kazala je Vesna Grgić, predsjednica braniteljske udruge Vidra.



Što je sve sporno u gradnji najskuplje žičare u Europi i do kakvih je sve otkrića došla Ana Malbaša, doznajte u večerašnjem Provjerenom na Novoj TV!