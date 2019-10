Ni odvoz smeća od Vrgorca do Sinja ne ide jednostavno. Vrgorčani traže pratnju policije, MUP tvrdi da to može tražiti samo sud, a smeće se gomila. Uz to, građani će sve osjetiti i na novčaniku jer će se put do Sinja podmiriti iz njihovih džepova.

Kamioni prepuni smeća spremni su za polazak iz Vrgorca, no do Sinja ne žele bez pratnje policije. ''Mi smo njihovim odlukama i rješenjima dovedeni u situaciju da se u Vrgorcu nalaze dva vozila koja su puna otpada koja nemamo gdje odložiti'', kaže Toni Grljušić, direktor Gradske čistoće i usluge Vrgorac.

Ulice će biti pretrpane smećem, a građane čekaju dvostuko viši računi. Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić pokušao je objasniti zbog čega se otpad ne odvozi u obližnja odlagališta, već u udaljeni Sinj. ''Sanacija i kreiranje kazete na području Imotskog u ovom trenutku još nije dovršeno. Upravo zbog toga se pristupilo alternativnom rješenju koje će trajati vrlo kratko'', rekao je Ćorić.

''Svi su prebacivali lopticu''

S ministrom se ne slaže gradonačelnik Vrgorca Ante Pranić. ''To je jedna laž zato što mi imamo minimalno još dvije do tri godine kapaciteta što se tiče našeg odlagališta otpada. Mi smo, znajući za ove probleme, tražili sastanke tijekom proljeća i ljeta u Ministarstvu. Međutim, svi su klimali glavom, spuštali ramenima, prebacivali lopticu'', kaže Pranić.

Kamioni prepuni smeća bi trebali krenuti prema Sinju, no tamo ih čekaju prosvjednici koji svojim tijelima brane pristup sinjskom odlagalištu otpada. Vrgorčani su tražili da im policija omogući pristup sinjskom odlagalištu, ali iz MUP-a su dobili odgovor da to nije moguće te da takvu odluku može donijeti samo nadležni sud.

Kamione u Sinju čekaju prosvjednici

Na upit Dnevnika Nove TV na koji će način pomoći Vrgorcu da odlaže svoj otpad u Sinju, Ministarstvo zaštite okoliša i energtike u opširnom pisanom odgovoru nije dalo odgovor. Na pitanje zbog čega je odlučeno da se smeće vozi u 100 kilometara udaljen Sinj, umjesto u Ploče koje su od Vrogrca udaljene tek 25 kilometara, iz Ministarstva su rekli da se to nije ni razmatralo jer je u pitanju druga županija.

Sinjani za nedjelju najavljuju početak prosvjeda koji će trajati tjedan dana. U Saboru imaju glasnogovornika, Mostovca Miru Bulja, koji je premijeru Andreju Plenkoviću na njegovu mjestu ostavio vreću smeća.

