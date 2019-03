49-godišnja žena iz Karlovca ispričala nam je što se dogodilo njoj i njezinu suprugu nakon što je ona pala u nesvjest na parkiralištu. Rekla nam je kako joj je muž pokušavao pomoći, a da je pomoć protumačena kao obiteljsko nasilje zbog čega joj je suprug završio na policiji gdje su ga držali 11 sati.

Žena tvrdi da ju policajci nisu ništa pitali niti su tražili njezino objašnjenje. Zbog svega toga, supružnici su podnijeli pritužbu na postupanje policije.

"Ponašanje policije bilo je neshvatljivo, a mene nitko ništa nije niti pitao. A da je sve bih im pojasnila“, rekla nam je V.M iz Karlovca koja je željela ostati anonimna. Ispričala nam je da zbog astme, od koje boluje dugi niz godina, često posjećuje Hitnu pomoć, a znalo se dogoditi i da padne u nesvjest. Tako je bilo i ovoga puta, kada su se vraćali iz karlovačke Hitne pomoći.

"Pala sam u nesvjest na parkiralištu Gradskog poglavarstva. Muž me pokušavao podići i nasloniti na zid. Lagano me pljuskao po licu da dođem k sebi, a kada ga je prolaznica pitala što radi i da će pozvati policiju, moj suprug joj je odgovorio: "Pokušavam pomoći svojoj ženi koja je pala u nesvijest, ali zovi policiju, boli me k......!"

Priznaje da joj je suprug bio nervozan, a tko i ne bi, ističe, u ovoj situaciji.

"Kada sam polako dolazila k sebi, odjednom sam sa suprugom pala na pod. Došla su četvorica policajaca koja su srušila mog supruga, a on je pao na mene. Policajci su ga prislonili na zid, frkali mu ruke, stavili mu lisice, iako im je pokušavao objasniti da mi pomaže. Bili su grubi i bezobrazni, a ja sam sve to vrijeme ležala na podu. Nisu me ni pitali što mi je, ni kako mi mogu pomoći. Pa ako sam već žrtva nasilja što me nisu pitali, jel mi treba pomoć?“, u nevjerici kaže Karlovčanka.

Po nesretnu ženu došla je Hitna pomoć, koja ju je odvezla na policiju. Tamo su joj rekli da joj je muž priveden zbog nasilja, a iako je htjela dati izjavu i policajcima objasniti o čemu se radi, to joj, tvrdi nisu dopustili. U policiji im je napravljen alkotest. Utvrđeno je da joj je suprug bio pod utjecajem alkohola od 1,08 g/kg., a njoj, ističe, nije pronađen alkohol.

"Na kraju više nisu tvrdili da je bilo obiteljskog nasilja, već da su mog supruga priveli zbog vrijeđanja policije. Zamjeram im što mene nisu pitali da li me muž zlostavlja, samo su ga odveli, mene kao da tamo nije ni bilo", ističe.

Odgovor karlovačke policije

PU karlovačka je potvrdila su 6. ožujka intervenirali na Strossmayerovom trgu. Njihovo priopćenje prenosimo u cjelosti:

"Obavještavamo Vas da je policija 6. ožujka 2019. godine zaprimila dojavu građana da nepoznati muškarac davi ženu na Strossmayerovom trgu u Karlovcu.



Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici zatekli su muškarca koji je rukom oko vrata držao ženu na način kao da ju guši te su mu policijski službenici izdali naredbu da prestane, na što se je muškarac oglušio.

Kako bi razdvojili muškarca od žene policijski službenici su prema njemu uporabili sredstvo prisile – tjelesnu snagu, a obzirom da je prilikom postupanja muškarac omalovažavao i vrijeđao policijske službenike te je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja, uporabili su i sredstva za vezivanje.

Obzirom na okolnosti, muškarac je uhićen i doveden u prostorije policije gdje je zadržan te je utvrđeno da je bio pod utjecajem alkohola od 1,08 g/kg. Protiv muškarca će Općinskom sudu u Karlovcu biti podnesen optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz čl. 13. i 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

U odnosu na Vaše pitanje vezano za ženu sudionicu događaja, obavještavamo Vas da su policijski službenici prilikom postupanja zatražili dolazak Hitne medicinske pomoći poradi pregleda žene te je ista pregledana na mjestu događaja.



Kao i u svim slučajevima uporabe sredstava prisile policija donosi ocjenu opravdanosti, a u ovom slučaju uporaba primijenjenih sredstava prisile ocjenjena je zakonito i opravdano.



Vezano za ovaj događaj Policijska uprava karlovačka zaprimila je pritužbu sudionika te je ista u postupku provjere", naveli su u odgovoru.