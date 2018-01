Od početka jednostrane primjene arbitražne odluke slovenski su inspektori zabilježili 11 povreda svog zakona na području ribarstva. Podatak je to slovenskog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane, pa savudrijski ribari na svojim adresama očekuju kazne. Slovenija je izvjestila EK, a to je, kako doznajemo, učinila zbog propisa Europske unije. Odnosno to bi trebao biti uobičajeni proces pri kršenju arbitrazne odluke kada bi ona bila pravovaljana, dakle prijava prelaska ribara preko crte razgraničenja. Ako Hrvatska bude željela i sama će moći slati prijave EK. Samo danas je, kako doznajemo, policija zabilježila dvije povrede crte razgraničenja. Hrvatski ribari kazne očekuju ali ne strahuju. Nezadovoljni su jedino time što jamstva države nisu dobili i na papiru.

.