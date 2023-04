Drama u studentskom naselju Stjepan Radić u Zagrebu, koji ima nešto više od 4000 studenata. Iako većinom pokazuju slogu, na društvenim mrežama, malo malo pa osvane objava o – krađi. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Lara Švigir.

Ukradeni lonci, poklopci, majice, ručnici.... Osim što na društevnim mrežama studentskih domova stanovnici dijele informacije i upite, studenti objavljuju i bez čega su ostali.

"Jednostavno ne vjerujem kako netko uopće dođe do toga da mora nekome krasti. Mislim vjerojatno imaju neki razlog zašto to rade, ali ne znam", začuđena je studentica Mara.

One sitnije krađe studenti rijetko prijavljuju. Uprava SD Stjepan Radić zaprimila ih je tek pet.

"Prijave koje smo dobili su ukradena odjeća sa sušila koja su se nalazila u hodnicima", pojašnjava Vado Levak, pomoćnik ravnatelja za sektor studentski smještaj.

Najčešće "noge dobije" posuđe, a ono što sve iznenađuje je i da se krade - donje rublje.

"Meni to uopće nije normalno mislim da.... to stvarno malo je kritično. Ukrast donji veš to je stvarno...mislim da ne znam evo", kroz smijeh kaže studentica Petra.

No kada se radi o "težim" krađama kojima se otuđe novac, laptopi, mobiteli, bicikli obično se savjetuje da se slučaj prijavi policiji.

"Veći je problem kad su te neke stvari skuplje tipa bicikli", kaže Petra.

Kako bi se ovakve stvari izbjegle, studenti također trebaju brinuti o sigurnosti prostorija, ali i o tome koga u prostor puštaju.

"Pokrivamo kamerama naše zajedničke prostorije međutim te osobe koje dolaze zbog nekih nestudentskih stvari i dolaze da bi ukrali stvari stave kapuljače na glavu pa ne možemo utvrditi o kome se radi", tvrdi Levak.

Kamere očito nisu dovoljne, pa se studenti za osobne stvari trebaju pobrinuti sami.

