Kornatska tragedija dogodila se prije 11 godina, a od tada još nitko nije odgovarao.

Za smrt 12 vatrogasaca i teško stradavanje jedinog preživjelog Frane Lučića na Kornatu optužen je samo vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica. Prvi put je nepravomoćno oslobođen u rujnu 2013. godine, no Vrhovni sud je tri godine kasnije ukinuo presudu i vratio predmet na ponovno suđenje zbog formalnog propusta. Danas je pak Slavica ponovno oslobođen, takošer nepravomoćno.

Zastupnik optužbe i odvjetnik obitelji sada imaju 15 dana da ulože žalbe. Ovo je nepravomoćna presuda o kojoj će odlučivati Vrhovni sud. Najzanimljivije, što je sudac i sam naglasio tijekom izricanja presude, jest mogućnost podizanja novih kaznenih prijava. Teoretski, moguće je i podizanje novih optužnica, a onda i početak novih sudskih postupaka protiv drugih odgovornih osoba.

Prvi potez je na Vrhovnom sudu, koji oslobađajuću presudu može odbaciti, potvrditi ili preinačiti, što bi, trebalo biti poznato za nekoliko mjeseci.

Reporter Dnevnika Nove TV Šime Vičević razgovarao je s Ajkom Crvelin, suprugom i majkom poginulih vatrogasaca.

Kako komentirate oslobađajuću presudu Draženu Slavici?

Šokantno. Jako me iznenadilo. Nisam očekivala ovo. Očekivala sam da će biti kažnjen, bar za nešto.

Kao i većina ostalih članova obitelji niste bili na izricanju presude, je li to rezultat vašeg nezadovoljstva?

U jednu ruku i je, jer… Ne znam. Nema se što tražiti. Nakon 11 godina, da se još dan-danas ne zna istina i 11 godina nas vuku za nos. I non stop nam podmeću eruptivni požar. Ali to nema smisla da je to eruptivni požar. Što je bilo trebalo se odmah otkriti na početku, da se sazna istina. Nakon ovog svega ići ćemo dalje. Nećemo ostati na ovome. Tražit ćemo dalje istinu pa kakva god ona bila.

Sudac je bio jasan u pogledu mogućih kaznenih prijava. Očekujete li neke nove osobe na optuženičkoj klupi?

Ne znam. Ne bih o tome ništa govorila. Trebalo bi. Ali neću nikoga imenovati.

Jedanaest godina tražite odgovornog, vjerujete li da ćete ikad doživjeti pravdu?

Nadam se da nećemo. Možda moji kći i unučad, ali mislim da ja neću.

Imali ste prošli tjedan susret s Predsjednicom. Što ste joj poručili, što vam je obećala?

Dosta je toga obećala, ali bili smo i u prvome mjesecu kod nje, a ona je sve to prebacila na Vladu. Ne očekujem ništa ni od nje.

Tražit ćete pravdu u Strasbourgu?

Da, tražit ćemo. Neka se sazna istina. Ipak je to 12 dečki, 12 mladih života i ne bi bilo u redu da nitko ne odgovara.

