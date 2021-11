Svjetski je dan televizije. Na inicijativu UN-a obilježava se 25. godinu zaredom. Obljetnici medija, koji se neprestano prilagođava novim tehnologijama, pridružuju se televijske kuće diljem svijeta, pa tako i Nova TV.

Informacije, zabava, emocije. Sve je to televizija. Za one koji rade u televizijskim redakcijama, ona je poziv. Od reportera i snimatelja, do urednika, producenta, realizatora, montažera, grafičara i voditelja.

''Poseban svijet ispunjen i emocijama i međusobnim povjerenjem, uvažavanjem, predanim radom i stalnom željom za napretkom i promjenama na bolje'', kazala je Marija Miholjek, voditeljica Dnevnika Nove TV.

Promjene u društvu do kojih ne bi moglo doći da nema i onih koji su spremni izložiti se i progovoriti o svojim problemima. ''Naši sugovornici koji hrabro stanu pred kameru ispričaju svoje priče, ispričaju svoje probleme, često to nije nimalo lako'', ističe Miholjek.

Nimalo laka nije ni pandemija s kojom živimo posljednjih godinu i pol dana. Za takvo vrijeme uvijek dobro dođe smijeh koji naši kolege u zabavnom programu uspješno mame na lica gledatelja, izvijestila je reporterka Viktorija Bednjanec.

''Ja sam jedna od onih koja u svakoj prostoriji u stanu ima televizor, zaista u svakoj sobi, pa čak i u kupaoni, jer ne bih htjela propustiti ništa važno. Čak gledam i one stvari koje nisu dovoljno važne, ali meni su važne, tako da sam ja definitivno dijete televizije'', priznaje Maja Šuput.

Danas je televizija mnogo više nego što je nekoć bila. ''Mi smo sada najjača multimedijalna kompanija, ne samo najjača televizija. Danas ljudi konzumiraju sadržaj kroz različite uređaje, na različitim mjestima, u različito vrijeme, na taj način smo se još više približili gledateljima i povećali doseg naših kanala'', pojašnjava Diana Roginić, članica uprave Nove TV.

To ćemo raditi i u budućnosti - osluškivati i pratiti trendove. Neke stvari, ipak, bez obzira na stalne tehnološke izazove ostaju konstanta. ''Gledatelji očekuju relevantne, nepristrane i provjerene informacije i mi im to donosimo. Vjerujem da će i dalje sadržaj biti ključ uspjeha i u svakom slučaju strateška odrednica Nove TV'', zaključuje Roginić.



I program, kojem svakodnevno otvarate vrata svojih domova.







