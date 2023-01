Slab potres osjetio se u nedjelju poslijepodne u Jurovskom Brdu u Karlovačkoj županiji.

"Seizmografi su danas u 16:21 sati zabilježili slab potres s epicentrom kod Jurovskog Broda", javlja Seizmološka služba.

Hrvoje Krešić o sporoj obnovi nakon potresa: "Mislim da Vladi, Andreju Plenkoviću i vladajućima nije bilo dovoljno stalo da to riješe"

Hrvoje Krešić o sporoj obnovi nakon potresa: "Mislim da Vladi, Andreju Plenkoviću i vladajućima nije bilo dovoljno stalo da to riješe"

Magnituda potresa iznosila je 2,5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III stupnja EMS.

Na EMSC-u se našlo nekoliko komentara, uglavnom iz Slovenije, a neki Hrvati napisali su kako je zatreslo kratko, na dvije sekunde.

🔔#Earthquake (#potres) M2.0 occurred 25 km NW of #Karlovac (#Croatia) 6 min ago (local time 16:21:20). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/jWcaFxXdA0

🖥https://t.co/1SjN0J1IWK pic.twitter.com/HIGp2mS2sc