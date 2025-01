Dnevnik Nove TV doznao što škole poduzimaju za sigurnije novo polugodište. Svi se slažu u jednom: "Priča sa zaštitarima za početak prolazi, ali..."

Škole se ubrzano pripremaju za početak drugog polugodišta - pod jačim i većim mjerama. Promjene roditelji pozdravljaju, no žele ih još, zato će u nedjelju prosvjedovati na glavnom zagrebačkom trgu.

U škole će za tri dana učenici ići pod sigurnosnim mjerama. Zaključavanje zgrade, dežurstva na ulazu.

"Mislim da su osnovno napravili. Zaključavanje škola i kontrolu tko ulazi", rekao je Karlo iz Osijeka.

"Osjećam se sigurnije nego do sada, naravno. Nikad vi ne možete biti sigurni, ali ako su poduzete te mjere mislim da će bit sve u redu", kazala je Petra Bajan iz Zagreba.

"Za početak mislim da je to puno bolje nego što je bilo do sada jer se slobodno moglo ulaziti, tko god je htio", rekao je Damir iz Splita.

Novom protokolu školske se ustanove posljednjih dana ubrzano prilagođavaju. Ravnateljica kaže, protokol je pozitivna stvar, no smatra ga vatrogasnom mjerom.

"Sada smo krenuli s tim izmjenama sigurnosnih kvaka i brava, uvođenjem portafona i videofona, ali problematika sigurnosti je puno dublja i puno šira tema od ovoga što se sada mora riješiti do utorka", rekla je ravnateljica OŠ Borovje Branka Štefok Boradžija.

Zagrebačke osnovne škole na ulazima će imati profesionalne zaštitare.

"Možda ova priča sa zaštitarima za početak prolazi. Mislim da bi ipak trebao biti neko stručniji", rekao je Goran iz Zagreba.

"Mislim da nije dovoljno samo da zaštitar bude tamo na ulazu u škole nego da bi trebalo pronaći nekoga tko zna se s djecom ophodit i s roditeljima", rekla je Tihana iz Splita.

Na zaposlenicima je velika odgovornost.

"Moramo osvijestiti da u toj školskoj zgradi osim učenika rade i djelatnici škole koji također osjećaju nesigurnost, koji također žele neke odgovore, a kojima se samo trpaju dodatni poslovi, zaduženja i odgovornosti. A bojim se da ne prati niti adekvatna edukacija niti adekvatna primanja", zaključila je Štefok Bojadžija.

Na to upozoravaju i sindikati. Dok se ne zaposle operativni djelatnici za sigurnost i civilnu zaštitu - taj će posao morati raditi netko iz škole.

"Jedna osoba mora bit na vratima. To nikako ne mogu bit nastavnici i stručni suradnici. Ako bi netko trebao biti, to nažalost trebaju biti, sad u ovom prijelaznom razdoblju, pomoćno tehničko osoblje. Mora bit dobrovoljno i oni koji to prihvate moralo bi bit plaćeno ili vrednovano na bilo koji način", rekao je predsjednik NSZSŠH Zrinko Turalija.

Za nedjelju je na glavnom zagrebačkom trgu najavljen prosvjed Za zaštitu i sigurnost odgojno obrazovnih dječjih ustanova.

"Mi trebamo odgovornu osobu zakonom propisanu koja će bit odgovorna za sigurnost i zaštitu djece, djelatnika i ustanova.

Želim da napravimo veliku promjenu od temelja, da osiguramo školu kao ustanovu", rekla je organizatorica Lucija Budinski.

Prosvjed počinje u 11 sati.

