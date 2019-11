Mještani Škabrnje u ponedjeljak će se prisjetiti tragičnog dana kada je život izgubilo 48 njihovih sumještana, a 28 godina kasnije u mjestu koje je bilo gotovo sravnjeno sa zemljom imaju sve više školaraca i sve manje iseljenih

O užasu prije 28 godina i danas se teško pronalaze riječi. Gotovo da nema kuće u Škabrnji u kojoj nije bilo ubijenih. Potvrđuje nam to i ratni zapovjednik obrane Škabrnje, Marko Miljanić.

„Škabrnja je moja rana jer u toj Škabrnji izgubio sam pola svoje obitelji, izgubio sam 7 svojih rođaka, izgubio sam tako divne vojnike svoje Škabrnjane. Ne mogu jednostavno shvatiti da ljudi ljudima to mogu napraviti“ prisjetio se Marko horora koji je proživio.

Mnogi preživjeli svjedoci nisu dočekali da netko odgovara za počinjene zločine. Miljanić je tužan jer svaki dan svjedoci nedjela umiru. „Sve te žene, ti starci svaki dan umiru. Vjerojatno se čeka da svi pomru, onda će vjerojatno reći državno odvjetništvo pa nemamo svjedoka“ razočaran je.

No u ovo mjesto vratio se život. Školski hodnici prepuni su djece. Nema ni naznake iseljavanja.

„Taj trend na sreću našu se ne pokazuje ovdje u Škabrnji. Ima dosta mladih ljudi, ima dosta mladih obitelji. Ove školske godine u našoj školi je 195 učenika“ govori nam ravnatelj škole Marin Pavičić.

A neki se vraćaju i nakon pola stoljeća u iseljeništvu. Jedan od njih je i Slavko Brkić koji se zabavlja na zemlji svojim kupljenim bagerom i uživa u mirovini. Plodno tlo Ravnih Kotara omogućuje i pristojnu zaradu.

„Bavimo se maslinarstvom, vinogradarstvom, sezonskim povrtlarstvom, voćarstvom. Sušimo pršute i imamo malu destileriju alkoholnih pića. To je jedan jedini način da bi vi mogli na ovakvim gospodarstvima preživjeti i živjeti od toga“ uvjeren je vlasnik OPG-a Željko Miljanić.

Mještani su zadovoljni svojom svakodnevicom. „Tu dođu u kafić, dućana, hvala Bogu, ima tri komada u sto metara vidite i sami. I tako, dobro je. Vratio se život“ zadovoljan je mještanin Marijan Jurić.

Njegovome sumještaninu Davoru Ražovu drago je jer Škabrnja ima nasljednika i to možda i više nego što ih je bilo prije rata. No emocije je teško suspregnuti kad se spomene ratna devedeset prva.

„To ćemo mi držati u sebi dok smo god živi, koji to pamtimo. To mi zaboraviti nećemo, nikada to neće izblijediti iz nas“ uvjeren je Davor, a sličnog je mišljenja i Marijan.

„Izgubio sam ujaka i sina mu, bližih rođaka i prijatelja i suborca, tako da to jednostavno zaboraviti ne, a oprostiti nikad“ kaže.

Svojih žrtava sjetit će se u ponedjeljak u još jednoj koloni sjećanja.

