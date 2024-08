Park prirode Biokovo nakon požara ponovno otvoren za posjetitelje: Turisti šokirani zastrašujućim prizorima

Nakon što je bio zatvoren zbog velikog požara, Park prirode Biokovo otvorio je svoja vrata za posjetitelje.

Iako se ponovno može uživati u jedinstvenom pogledu koje nudi Biokovo, nije lako gledati prizore koje je za sobom ostavila vatrena buktinja.

Na putu prema spektakularnom vidikovcu na Biokovu zastrašujući prizori. Umjesto zelenila, spaljena zemlja. Bez obzira na to, turisti su jedva dočekali odlazak na nebesku šetnicu.

"Strašno je vidjeti što je vatra učinila, vozite se cijelim tim područjem gdje je požar bio prije nekoliko dana. Vidjeli smo to iz Makarske, odlučili smo provjeriti kolika je šteta i stvarno je zastrašujuće, biti će potrebno najmanje deset ili 20 godina za oporavak", rekao je Frank iz Njemačke.

"Ja sam prvi put ovdje na Biokovu, šokirana sam jer je sve spaljeno, nije zeleno, sve smrdi na požar, užasno", rekla je Nina iz Austrije.

Oporavljat će se i turistički radnici. Četiri dana njihovi autobusi su mirovali.

Prijevoznik Mate je rekao: "Evo prvi dan se krenulo, dobro je, zadovoljni smo i s time što možemo. Četiri dana nismo mogli ići, nismo znali, jutros smo zvali, imali smo grupu pa smo napravili najave. Bitno da nije većega zla".

Sličnog je razmišljanja i njegov kolega.



"Četiri dana, ali nije bilo do nas. Radilo se na tom da se krene što prije, al nije do nas. Nekako će se nadoknaditi, ali nije bilo ljudskih života kao na Kornatima i to je to, to je najbitnije", rekao je Josip, prijevoznik.

Jednom kad se popnu, turisti ipak uživaju u očaravajućim pogledima. Ipak ni približno kao prije požara.

Lukas iz Poljske poručuje: "Definitivno zastrašujuće za cijelu regiju, ne znam što bih rekao, ne mogu to opisati riječima", a Đana kaže da je bilo poprilično zastrašujuće kada je išla prema gore.

Osim za prirodu, požar je velik udarac i za male lokalne proizvođače.

"Gubitci, a nećemo o tome pričati, gubitci, ja sam tek došao ima pet, šest dana, tek sezona počinje, nisam stigao, ali tako se desilo i nisam uspio" rekao je Nedjeljko, pčelar.

Ostaje samo vidjeti koliko će prirodi biti potrebno za povratak na staro i fotografije na koje smo naviknuli prije požara.

Turisti su stigli u park Prirode Biokovo te se ulaz strogo kontrolira. Mario Čović, zapovjednik JVP Makarska je za Dnevnik Nove TV prokomentirao posljedice požara.

"Vatrogasci su još na terenu i biti će do daljnjega. Situacija je trenutačno dosta zadovoljavajuća, ali tijekom cijele prošle noći i današnjega dana nam se javljaju povremeni dimovi i plamenovi na koje mi onda reagiramo."

Čović naglašava da je u ponedjeljak bio air tractor i "fire boss" u nadziranju koji je pomogao iz zraka davajući detaljne upute. Na terenu su DVD Podgora i DVD Tučepi s dva vozila i 15-20 vatrogasaca koji se tijekom dana izmijenjuju te se požarište stalno obilazi.

Rekao je da će se požarište prema Podgori konstantno obilaziti dokle god bude potrebno. Vatrogasci su na terenu i obilaze te se saniraju dijelovi u kojima se pojavi dim.

Dim se pojavio na području Šimića te su se snage tamo prebacile. "Nećemo dopustiti da se zanemari i da se povučemo prije konačnog gašenja požara", poručio je.

U ponedjeljak je jedna od turistica zapalila cigaretu u Parku prirode Biokovo te su se svi "digli na noge".

"Požare uglavnom i izazovu takvi nepromišljeni postupci te molim sve građane i turiste da obrate pozornost i da se ne loži vatra, roštilji i cigarete, sve stvari koje mogu izazvati požar neka se izbjegavaju u ljetnim mjesecima".

