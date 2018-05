Siniša Hajdaš Dončić uživo je u Dnevniku Nove TV komentirao odluku Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa da se ne pokrene postupak protiv premijera Plenkovića. Rekao je da će prijavu već ovaj tjedan pokrenuti SDP. Također je komentirao loš rejting SDP-a, usprkos kojeg poziva na raspuštanje Sabora i prijevremene izbore. Potpuni transkript njegova gostovanja u Dnevniku možete pročitati u nastavku.

Gospodine Hajdaš Dončić, vidjeli smo da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa poručilo da neće pokretati postupak protiv premijera Plenkovića. Zašto ga Vi ne prijavite ako smatrate da je radio mimo zakona?

Vjerojatno ćemo ga prijaviti i mislim da će SDP-ov tim koji se bavi pravnim pitanjima upravo to i učiniti ako Povjerenstvo ne pokrene postupak.

Što mu konkretno zamjerate?

Zamjeramo mu pogodovanje ljudima koji su pisali takozvani lex Agrokor. Dakle, ima previše povezanosti i to nije slučajnost. To je, smatramo, postupak vođen tako da se osobama koje su vodile postupak ne naplati kako je normalno u demokratskim društvima. Dakle, od Ministarstva gospodarstva, da se plate mišljenja. To je do 200.000 kuna, to je bagatelna nagodba. Cijelo vrijeme se izvrću teze jer se htjelo omogućiti da se te osobe naplate iz Agrokora. To je jedina teza i zbog toga bi Povjerenstvo po sili zakona moglo pokrenuti postupak.

Kada očekujete da ćete podnijeti prijavu?

Vrlo brzo. Vjerujem da ćemo to učiniti ovaj tjedan.

Vi zazivate izbore i raspuštanje Sabora, a rejtinga SDP-a nije dobar.

Ja ponavljam: to je moje osobno mišljenje. Ovdje je stvar nekakvog higijenskog minimuma. Kada se ovakve stvari događaju u demokratskim društvima, u koje ubrajam i Hrvatsku, premijer podnosi ostavku i ljudi izlaze na izbore, nevezano kako bi SDP prošao na tim izborima.

Zazivate li izbore, a da se pritom nadate da se oni ne dogode?

Ne, ja bih htio da se oni dogode i da dođe do preslagivanja karata. Ovo što se sada dogodilo je za mene, kao ultimativnog demokratu, jednostavno nedopustivo. Dakle, ja želim da građani procijene je li ovo dobro za budućnost države.

S kim bi SDP mogao koalirati i doći na vlast?

Sa svim progresivnim stranama i strankama u Hrvatskoj, pri čemu osobno isključujem HDZ. Dakle, ja nikada ne bih digao ruku za vladu HDZ-a i SDP-a, nevezano kako ti izbori završili.

Šteti li SDP-u nedostatak popularnosti gospodina Bernardića?

Šteti, naravno, ali SDP nije samo predsjednik stranke. SDP je jedna od glavnih hrvatskih političkih stranaka koju ne čini samo njezin predsjednik, nego ju čine i vrlo kvalitetni pojedinci koji su se do sada dokazali u poslovima koje su radili.

Vidite li se Vi u budućnosti na njegovom mjestu?

Ja se trenutno ne vidim nigdje. Ja sam trenutno potpredsjednik Hrvatskog sabora i taj ću mandat odraditi do kraja, to jest do kraja saborskog saziva.

Može li MOST biti amnestiran od cijele ove priče?

Ne, MOST je, što se mene tiče, prevario SDP prvi puta. Dakle, nakon onog potpisivanja pa neprihvaćanja potpisa. Oni su za mene uvijek bili nekakva sumnjiva skupina.

Biste li ikada više s njima pregovarali?

Ja ne bih.

