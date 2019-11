Nastave danas nema u Šibensko-kninskoj i Istarskoj županiji, a u petak je neće biti u Vukovarsko-srijemskoj i Karlovačkoj županiji. Sindikati su objavili u kojim se školama štrajka idući tjedan.

Akcije sindikata u prosvjeti nastavljaju se. Nastave u četvrtak nema u Šibensko-kninskoj i Istarskoj županiji, a u petak je neće biti u Vukovarsko-srijemskoj i Karlovačkoj županiji.

Sindikati objavljuju gdje se štrajka u ponedjeljak. Branimir Mihalinec na konferenciji se prvo osvrnuo na veliki prosvjed u srijedu.

"Jučer je prema podacima koje smo dobili od policijskih mjerača, bilo blizu 5000 ljudi na prosvjedu. U jednom trenutku bilo nas je oko 4600, a jedna pozamašna grupa tek je dolazila", počeo je Branimir Mihalinec.

"Mislite li da bi ijedan od onih ljudi koji su jučer bili prosvjedu prihvatio ponudu Vlade koja se za sada sastoji od ništa ili možda ništa", pitao se Mihalinec.

O dosadašnjim prgovorima s Vladom rekao je da su naivno pomislili da Vlada možda početi razmišljati.

"Ali jučerašnje izjave ministara Aladrovića i Marića govore o tome da nisu uključii onaj dio mozga koji procesuira različito mišljenje", rekao je Mihalinec i dodao da ne odustaju od svojih zahtjeva.

Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja na početku je rekla da će joj novinari nedostajati kad jednog Božića završi štrajk. No našalila se da ne zna kojeg Božića će to biti. Dodala je i da roditelji podržavaju štrajk.

"Danas je 20. dan štrajka i štrajk ne jenjava", rekla je i zahvalila svima koji su bili na Markovom trgu.

Rekla je i da je reforma počela u školama, ali da zasad u školama imaju samo nemotivirane profesore i Vladu koja ne pokazuje interes da se reforma provede.

"Što je uloženo u nositelje obrazovanja? Što je uloženo u nositelje obrazovanja, a da nije uloženo i u ostatak javnog sektora? Jedina reforma koja se provodi je ona u učionicama. Vlada ignorira volju 68.000 ljudi i štrajk 17 dana, a onda bismo svi trebali pasti od iznenađenja kad se HDZ i HNS udobrovolje i dogovore", rekla je Šprem i dodala da je u četvrtak u osnovnim školama 95,2 učitelja u štrajku.

U srednjim školama u četvrtak je štrajkalo 89,7 posto profesora..

U ponedjeljak nastave neće biti u Splitsko-dalmatinskoj i Požeško-slavonskoj županiji.

Ovaj ciklus sindikalnih aktivnosti završava 15. studenog.

Branimir Mihalinec je rekao da se štrajk nastavlja dok njihovi članovi ne prihvate Vladinu ponudu.

"Ako prihvate ono što im Vlada sada nudi, ja se više neću baviti ovim poslom. Onda sam ja potpuno zalutao ovdje", rekao je Mihalinec.

Sanja Šprem kazala je da je ovo što je Vlada do sad ponudila nemoguće prihvatiti.

Na pitanje novinara što je mislio izjavom "ništa i možda ništa", Mihalinec je objasnio da Vlada planira da promijeniti cijeli sustav koeficijenata, a ako do toga ne dođem da će se automatizmom povećati za 2 posto. On misli da je to neprovedivo.

Održat će referendum

Branimir Mihalinec iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama u srijedu je za Novu TV rekao da očekuje od Vlade da do ponedjeljka predloži model koji će sindikatima biti prihvatljiv. Tada će među svojim članovima i svim zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja koji su u štrajku raspisati referendum.

"Imamo sve tehničke mogućnosti da to odradimo najdulje za dva dana. Ako ponuda Vlade bude prihvatljiva većini, tada ćemo sklopiti sporazum. Ako ne bude, Vlada mora ponuditi nešto bolje", rekao je Mihalinec.