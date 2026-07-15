Sigurnost uvijek treba biti na prvom mjestu: Tri stvari koje mogu napraviti veliku razliku

Iza svakog stabilnog poslovanja nalazi se jedan važan temelj, a to je sigurnost zaposlenika, objekata i poslovnih procesa. Upravo zato zaštita na radu, zaštita od požara i redovita tehnička ispitivanja nisu samo zakonska obveza već ulaganje.

Tvrtke koje pravovremeno provode preventivne mjere smanjuju mogućnost nezgoda, izbjegavaju neplanirane troškove i stvaraju radno okruženje u kojem se zaposlenici osjećaju sigurno. Tu na scenu stupa Atest Control, koji svojim uslugama pomaže osigurati usklađenost s propisima i visoku razinu sigurnosti. Više o njihovim uslugama saznajte na stranici Bijelo Jaje.

Zaštita na radu kao temelj sigurnog radnog okruženja

Jedan od najvažnijih koraka u osiguravanju sigurnog radnog okruženja je osposobljavanje zaposlenika kroz zaštitu na radu. Uz edukaciju i praktičnu obuku zaposlenici uče kako sigurno obavljati svoje radne zadatke te kako prepoznati i pravilno reagirati na moguće rizike.

Važan dio sustava zaštite na radu je procjena rizika. Ona uključuje detaljnu analizu mogućih opasnosti na radnom mjestu te definiranje mjera kojima se rizici mogu smanjiti.

ATEST CONTROL d.o.o. Foto: PR

Osim toga, zaštita na radu uključuje redovite preglede i kontrolu usklađenosti, kojima se provjerava primjenjuju li se propisane mjere te postoje li mogućnosti za dodatno povećanje sigurnosti. Neizostavan dio zaštite na radu je i plan evakuacije i spašavanja.

Sve navedene mjere imaju zajednički cilj, a to je osigurati sigurno radno okruženje te smanjiti rizik od nezgoda, ozljeda i profesionalnih bolesti.

Kada su rizici pravovremeno prepoznati, a zaposlenici educirani za sigurno obavljanje poslova, povećavaju se njihova sigurnost, produktivnost i zadovoljstvo na radnom mjestu.

Zaštita od požara ne počinje tek kada izbije požar

Požar može imati ozbiljne posljedice za zaposlenike, poslovni prostor i cjelokupno poslovanje, zbog čega je važno pravodobno planirati mjere zaštite. One uključuju izradu preventivnih mjera i evakuacijskih planova, kao i analizu rizika od požara te preporuke za njegovo smanjenje.

Jednako važna su i ispitivanja sustava koji imaju ključnu ulogu u zaštiti od požara. To uključuje provjeru usklađenosti sustava vatrodojave s projektnom dokumentacijom i njihovo ispitivanje, organizaciju ispitivanja unutarnje i vanjske hidrantske mreže, ispitivanje protupanične rasvjete, tipkala za isključenje električne energije u slučaju hitnosti, sprinkler i drencher sustava, sustava za detekciju zapaljivih plinova i para te sustava za odimljavanje.

U zaštitu od požara ubrajaju se i pregled te ispitivanje sustava ventilacije, kao i ispitivanje te vizualni pregled gromobrana.

Sustavi zaštite od požara imaju ključnu ulogu u očuvanju ljudskih života jer omogućuju brzu detekciju požara i pravovremenu evakuaciju, čime se smanjuje rizik od ozljeda i drugih ozbiljnih posljedica. Istovremeno, pravilno planirane mjere i ispravni sustavi pomažu zaštititi imovinu te smanjiti mogućnost velikih materijalnih šteta i prekida poslovanja.

Tehnička ispitivanja potvrđuju ispravnost sustava

Kako bi sigurnosni sustavi mogli pouzdano obavljati svoju funkciju, potrebno ih je redovito provjeravati. Upravo tome služe tehnička ispitivanja, koja obuhvaćaju detaljnu analizu, dijagnostiku i atestiranje različitih sustava prema važećim standardima.

ATEST CONTROL d.o.o. Foto: PR

U sklopu tehničkih ispitivanja provjerava se ispravnost elektroinstalacija, uključujući uzemljenje i zaštitne sklopove te njihovu usklađenost s nacionalnim propisima i europskim normama. Ispituju se i gromobranski sustavi, pri čemu se mjeri otpor uzemljenja i obavlja vizualni pregled instalacije.

Tehnička ispitivanja obuhvaćaju i testiranje protupanične rasvjete, provjeru pouzdanosti tipkala za hitno isključenje električne energije, provjeru hidrantske mreže kroz usklađenost s projektnom dokumentacijom te kontrolu tlaka i protoka vode.

Dio ispitivanja odnosi se i na sustave za odimljavanje kako bi se potvrdila njihova ispravnost u slučaju požara.

Osim što omogućuju pravovremeno otkrivanje mogućih kvarova i slabih točaka u sustavima, tehnička ispitivanja pomažu smanjiti troškove održavanja jer je preventivno djelovanje uvijek isplativije od sanacije nastale štete.

Redovite provjere ujedno osiguravaju usklađenost s važećim propisima i standardima, čime se izbjegavaju moguće kazne i pravne komplikacije.

Sigurnost je proces, a ne jednokratna obveza

Tvrtke koje ulažu u prevenciju stvaraju sigurnije radno okruženje, smanjuju rizik od nepredviđenih troškova i pokazuju odgovornost prema svojim zaposlenicima. Zaštita na radu, zaštita od požara i tehnička ispitivanja tako predstavljaju važan dio odgovornog i održivog poslovanja. Za dodatne informacije posjetite Bijelo Jaje.