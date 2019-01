Čekaju nas minusi i omatanje u višeslojnu odjeću. Saznajte u kojim dijelovima hrvatske treba najviše slojeva.

Ovaj četvrtak obilježilo je većinom stabilno, djelomice ili pretežno sunčano vrijeme. A na moru ponegdje i potpuno vedro. No unatoč suncu, dan je ipak obilježila jaka i olujna bura te hladnoća koju nosi. Bilo je orkanskih udara pa ni ne čude prekinute trajektne i katamaranske linije duž cijelog Jadrana kao i zatvaranje karakterističnih cestovnih dionica.

Bura će puhati i idućih dana, doduše nešto smanjenim intenzitetom, ali isto dovoljno jako da i dalje tu i tamo možemo očekivati poteškoće u prometu. Uz to, na Jadranu će biti i nesvakidašnje hladno. Meteoalarm i za petak, za obalno područje Dalmacije i otoke, zbog bure ostaje u crvenom.

Umjerena i jaka bura, s olujnim udarima puhat će u petak, osobito u Dalmaciji. Uz temperaturu oko nule, osjet hladnoće može biti kao da je -10. Ne baš svakodnevna situacija, zato vodite računa o tome. Na moru će biti i više sunca nego u kopnenom dijelu gdje se očekuje ipak oblačnije vrijeme. U gorju i u Slavoniji pritom može zalepršati i pokoja pahulja.

Petak poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti više oblačno nego sunčano, a krajem dana mjestimice može pasti i malo snijega. Puhat će umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak i bit će hladnije nego u četvrtak. Temperatura se neće previše odmicati od Celzijeve ništice.

U Slavoniji petak također oblačniji, cijeli dan postoji mogućnost za povremeno slab snijeg. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti oko nule.

U gorskoj Hrvatskoj najviša temperatura do koje će se podignuti živa u termometrima će biti od -1 do -2 stupnja. Ni na sjevernom Jadranu neće biti toplo, tek 4 ili 5 stupnjeva u plusu, ali uz buru. No, prema kraju dana bura bi trebala slabjeti. Svejedno, ostat će hladno. Nebo djelomice sunčano, za razliku od gorja gdje će biti oblačnije i gdje je moguće malo snijega. Nošenog burom, može ga biti i mjestimice s morske strane Velebita.

U Dalmaciji petak pretežno sunčan, ali dosta buran i dosta hladan. Bura će biti umjerena i jaka s olujnim udarima. Uz ovako nisku temperaturu, tek nekoliko stupnjeva iznad nule, budite sigurni da će osjet hladnoće cijeli dan biti u minusu. Kape, šalove, rukavice, sve ono što se u Dalmaciji nosi samo po zimskoj buri. E, sad je baš takvo vrijeme.

I u nedjelju i u subotu će u kopnenom dijelu zemlje biti više oblaka, a očekuju se povremeno i slabe oborine. U subotu uglavnom snijeg, no krajem dana i u nedjelju uz porast temperature prelazit će u susnježicu i kišu. Nešto topliji zrak stići će nam s jugozapadnim vjetrom, no neće potrajati. U ponedjeljak ponovno hladnije i opet uz slab snijeg.

Na Jadranu će malo kiše ili čak snijega moguće biti u subotu. Potom djelomice sunčano. Puhat će umjerena, u nedjelju i jaka bura i sjeverozapadnjak. Ostaje podjednako hladno, samo u nedjelju prolazno malo toplije.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr