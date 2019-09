Nakon što je u Novalji na Pagu odradila sezonu u poslovnici jednog trgovačkog lanca, jedna je sezonska radnica odlučila ispričati loša iskustva koja je na tom radnom mjestu doživjela.

Sezonska je radnica za Glas Slavonije anonimno otkrila što se sve događalo ovog ljeta u poslovnici jednog trgovačkog lanca u Novalji na Pagu. Kazala je da je u trgovini vladala loša atmosfera upravo zbog velikog pritiska na radnike kojih ionako nije bilo dovoljno. '''Svi oni koji i dođu ubrzo daju otkaz zbog čega nastaje potpuni kaos i sav teret posla prebaci se na nas malobrojne koji smo ostali," kaže radnica.

Otkrila je da su nadređeni od radnika tražili čak i da kradu. "Do sredine sezone u trgovini uopće nije bilo zaštitara, a kako se usred ljeta dolaskom stranaca u trgovini dosta krade, morao je postojati način da se sav taj manjak namiri. Nama blagajnicama je rečeno da strancima otkucavamo cigarete i alkohol na način da imamo unaprijed spremne šifre ili etikete tih proizvoda, u nadi da će proći i da kupac neće uočiti prijevaru. Ako se netko požali da mu je previše naplaćeno, onda se moramo ispričati i vratiti novac, a ako se nitko ne žali, onda je to plus za tvrtku'', tvrdi radnica.

''Voditelju je to očito normalno''

Ispričala je i da je inventurnom utvrđeno da trgovina ima oko 40 šteki cigareta zbog čega je, kaže, jedan od radnika dobio povišicu za uspješno obavljen posa. ''Regionalni voditelj ostao je u šoku kada je vidio cifru, ali očito mu je to normalno, jer nije imao primjedbi'', rekla je.

Ova radnica tvrdi i da se u trgovini krše prava radnika. "Jedan je mesar dobio otkaz jer je prestar, drugi jer se tobože netko žalio na njega, a trećeg je regionalni voditelj izvrijeđao, i istog trena dao papire za otkaz. Tri mesara otišla su na neugodan način, a jednoj djevojci su dali otkaz nakon što je otišla na porodiljni'', rekla je.

Ispričala je i da je preša za karton uvijek puna, zbog čega skladišta moraju nogama u njoj gnječiti karton kako bi ga ugurali unutra. ''Zbog toga se jedan od njih ozlijedio toliko da danima nije mogao doći na posao, na hitnoj nije smio reći kako i gdje su nastale ozlijede, a s plaće mu je skinuto više od 1000 kuna zbog višednevnog izbivanja", kaže sezonska radnica.

Nedopustivo je zataškavanje ozljeda

Zlatica Štulić, predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske, za opisane situacije kaže da su šokantne. Ističe da nitko od radnika ne smije tražiti da radi bilo što nezakonito, a radnik treba jasno dati do znanja da će raditi odgovorno i u skladu s pravilima.

''U konkretnom slučaju moglo se i pozvati policiju jer nitko nema pravo naplatiti kupcu ono što nije kupio. Nedopustivo je također i zataškavanje ozljeda na radu jer čim se radnik obrati liječniku za pomoć, ovaj će ga upitati kako je došlo do nezgode te mu otvoriti stopostotno bolovanje'', rekla je Štulić za Glas Slavonije. Dodaje ugovor o radu treba pomno proučiti te da bi se ona, na mjestu sezonske radnice, obratila upravi trgovačkog lanca jer, kaže, ovakav način poslovanja nije nikome u interesu.