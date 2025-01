Sezona gripe u punom je jeku, traje pomama za ovim proizvodima: "Još uvijek smo u nestašici..."

Pacijenti u Zaraznu u Zagrebu neprestano pristižu. Među njima i Brigita, koja je došla zbog kašlja. "Ne spavam već noćima zbog kašlja, danonoćno kašljem, sad su ustanovili da imam upalu pluća pa čekam nalaz krvi", ispričala je.

Upale pluća, razne viroze, a najviše je - gripe. Već tjednima je velik priljev pacijenata.



"Sad je dominatna zahvaćenost predškolske dobi, međutim to su srećom pacijenti koji se riješavaju ambulantno, rijetki se hospitaliziraju. Međutim, komplikacije su češće kod starijih s komobirditetom, ali i neovisno o životnoj dobi. Imamo pacijenata koji su u našoj intenzvinoj jedinici s teškom kliničkom slikom na respiratornoj potpori pa čak i više od toga", rekao je Zoran Barušić, zamjenik ravnatelja Klinike za zarazne bolesti Fran Mihaljević.

Od 12 tisuća ukupno oboljelih od gripe ove sezone, polovica ih je prijavljena prošli tjedan.

"Vjerojatno smo pred samim vrhuncem, ako ne i u vrhnucu, uvijek to možemo tek retrogradno reći kada vidimo dva, tri tjedna", rekla je Goranka Petrović, specijalistica epidemiologije.

Osjete to i u ljekarnama iako je ovaj tjedan nešto manji pritisak. Najpopularnija kupnja osim fiziološke otopine - testovi.



"Testovi su nam išli kao ludi. Oni dokazuju ako pacijent ima koronu, respiratorni virus, gripu. Fiziološka otopina je još uvijek u nestašici, ali imamo preparate u obliku ampula ili sprejeva", rekla je Viktorija Kutleša, farmaceutska tehničarka.

Željko je uzeo lijekove za ublažavanje simptoma prehlade - jer protiv gripe se cijepio. "To donesu iz škole klinci, ali to su neki blaži virusi i to je to. Nekima sam zabranio da mi govore ujutro "dobro jutro" jer vidim da su svi jako jako bolesni", rekao je.

Cijepiti se još uvijek može. "Dokle god virus gripe cirkulira preporučamo osobama da se cijepe, naročito onima koji pripadaju rizičnim skupinama", nadodala je Petrović.

Bilo je do sada i 20 prijavljenih smrtnih slučajeva zbog gripe. Ova sezona gripe je nešto jača, a mogla bi potrajati do polovice veljače, odnosno do dolaska toplijeg vremena.

