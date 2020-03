Hrvatska se suočava s najvećom krizom od Domovinskoga rata. Epidemijom koronavirusa i snažnim potresima koji su pogodili Zagreb i okolicu.

Za sada je 17 osoba ozlijeđeno, jedno dijete kritično, uništeni su brojni stanovi, kuće i crkve. Županijski centri 112 zaprimili su brojne dojave građana o ozljedama i materijalnoj šteti.

Tlo i dalje ne miruje, tijekom dana zabilježeno je tridesetak podrhtavanja. Kakva nas noć očekuje, odgovirio je gost Dnevnika Nove TV, seizmolog Snježan Prevolnik. Kazao je da se današnji potres dogodio u jednom od tri najosjetljivija seizmičkih područja u Republici Hrvatskoj.

"Radi se o pločama koje se gibaju, negdje se sudaraju, negdje razilaze i klize jedna uz drugu. Sve to uzrokuje naprezanja na stijene u unutrašnjosti i u trenutku kad ta naprezanja nadjačaju čvrstoću stijene, dolazi do pucanja i oslobađanja energije u obliku potresa i upravo se to dogodilo danas", kazao je Prevolnik i dodao da se potres nije dogodio na granici tektonskih ploča nego unutar njih.

"Postoji vjerojatnost da se ponovi jači potres"

U 6:24 dogodio se izrazito jaki potres nakon kojega je slijedila serija naknadnih potresa koji su svi slabije magnitude prvog potresa. Oni mogu trajati ne samo tjednima nego mjesecima. "Postoji vjerojatnost da se ponovi jači potres. Iako je vjerojatnost mala, ne smijemo je isključiti", upozorio je.

Od jutrošnjeg potresa bilo je stotinjak potresa. "Tridesetak do četrdesetak su osjetili i građani. Oni koji su bliže epicentru, osjetili su i više potresa", istaknuo je. "Da bi uspješno predvidjeli potres bitno je pogoditi lokaciju i vrijeme, ali i jačinu. Mi možemo pogoditi lokaciju i procijenjena maksimalna magnitudu, no ne možemo predvidjeti vrijeme", kazao je Prevolnik.

"Ovakvi potresi su se događali i događat će se"

Navodi da će potresa biti još. "Mi živimo u seizmološki aktivnom području, ovakvi potresi su se događali i događat će se opet. Moramo se naučiti ponašati u tim potresima i pokušati umanjiti buduće štete od nekog jakog potresa", istaknuo je.

"Svaki jači potres seizmolozima i građevinarima daje informacije o seizmološkim aktivnosti na području u kojem živimo, ali i o manjkavosti građevina koje treba uzeti u obzir i popraviti. Jedini način da se smanje štete je protupotresna gradnja i projektiranje u skladu s protuptresnim načelima", objasnio je Prevolnik.

Kako je dodao, postoje određeni trenuci u povijesti koji su napravili prekretnicu u načinu i kvaliteti gradnje. "Zgrade nakon 1963. su kvalitetnije građene, a bilo je to nakon velikog potresa u Skoplju. Naše zgrade su projektirane tako da ne dožive urušavanje u potresu koji se događa jednom u 400 godina, a koji je magnitude 6,5 po Richteru", dodao je.

Navodi i da osjećaj trajanja potresa ovisi o udaljenosti od lokacije na kojoj se potres dogodio. Što su ljudi dalje, osjećaj potresa je duži. "To sve ovisi i o zgradi u kojoj živite. Imali smo puno dojava da ljudi koji žive na višim katovima - te oscilacije duže traju i neugodnije su nego kod ljudi koji žive na nižim katovima ili u prizemnici", zaključio je.

