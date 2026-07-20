Za ovo je motorist kažnjen s više od 10.000 eura

U samo dva tjedna 26-godišnji motociklist toliko je puta uhvaćen u prebrzoj vožnji da mu je stigao račun viši od 10 tisuća eura.

Kako je objavila PU vukovarsko-srijemska, 26-godišnjak iz Borova je neregistriranim motociklom u sedam navrata, od 2. do 15. srpnja, prekoračio dopuštenu brzinu kretanja do 50 km/h. Najveća izmjerena brzina iznosila je čak 152 km/h.

Tijekom kriminalističkog istraživanja prekršaja utvrđeno je i da nema sklopljenu policu obveznog osiguranja.

Prekršajnim nalozima izrečena mu je novčana kazna u ukupnom iznosu 10.510 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom A kategorije u trajanju devet mjeseci i 25 negativnih prekršajnih bodova.