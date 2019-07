Glavni odbor SDP-a na današnjoj sjednici je potvrdio bivšeg čelnika stranke i premijera Zorana Milanovića za predsjedničkog kandidata SDP-a.

Zoran Milanović potvrđen je sa 70 glasova za, jednim protiv i jednim suzdržanim.

Uoči početka sastanka Željko Jovanović poručio je kako mu je žalo što Milanović neće biti na odboru.

"Žao mi je što nije ovdje, bilo bi korisno da porazgovara s kolegama, ali duga je kampanja, bit će prilika", kazao je Jovanović.

Kazao je i kako u SDP-u Primorsko-goranske županije nije bilo protivljenja kandidaturi Milanovića.

"Da je netko zaista protiv toga, sazvale bi se županijske organizacije, a nitko to nije učinio. U toj županiji nema nikakvih problema. Ne moraju svi voljeti Milanovića. On je takav, izaziva snažne emocije, bilo pozitivne, bilo negativne", kazao je Jovanović.

Podsjetimo, Zoran Milanović objavio je na Facebooku kako na prijedlog predsjednika te stranke Davora Bernardića neće nazočiti sjednici.

"Dragi prijatelji, kolegice i kolege, razgovarao sam s predsjednikom SDP-a i složio sam se s njegovim prijedlogom da sutra ne sudjelujem na sjednici Glavnog odbora. Vjerujem da će atmosfera na Glavnom odboru biti dobra i s pobjedničkim karakterom. A mi ćemo se vidjeti kada se ponovno okupite u rujnu", poručio je u petak Milanović na profilu na facebooku.

Bernardić: "Trasirali smo put za pobjedu na parlamentarnim izborima"

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić na sjednici je poručio da su izvrsno odrađenim poslom na europskim izborima trasirali put za pobjedu na parlamentarnim izborima.

"Ovo je tek početak promjena. Imali smo jasnu viziju i cilj, znali smo što želimo, to smo i postigli i razlog zašto smo vratili vjeru u SDP jest taj što smo vjerovali u sebe“, rekao je Bernardić u uvodnom govoru, dodavši da dok god vjeruju u sebe, ljudi će imati vjeru u SDP.

„I takvu Hrvatsku želimo, Hrvatsku koja vjeruje u sebe, u kojoj ljudi vjeruju u sebe jer imaju šansu za uspjeh i znaju da mogu dostojanstveno živjeti od svog rada. Zato nećemo odustati od našeg plana za povećanje plaća i mirovina u Hrvatskoj, kao preduvjeta uspjeha i ostanka ljudi u Hrvatskoj. Nastavljamo našu borbu za ravnopravnu Hrvatsku svih njenih građana, Hrvatsku koja koja je otvorena, tolerantna, optimistična. Samo takva će biti napredna i uspješna“, rekao je te najavio da su u SDP-u danas spremniji i odlučniji nego ikada preuzeti odgovornost za Hrvatsku.

"Politika za nas nije vlast nego odgovonost"

"Trasirali smo dobar put, put za pobjedu na parlamentarnim izborima. No, ne želimo pobjedu zbog pobjede same ili vlast zbog vlasti same. Politika za nas nije vlast nego odgovornost. Vlast za nas nije cilj nego sredstvo da u Hrvatskoj omogućimo dostojanstven život svakom čovjeku. Vlast u Hrvatskoj ne smije biti korumpirana. Korupcija izjeda hrvatsko društvo. Zbog korupcije mnogim mladim ljudima ukradena je budućnost, a starijima dostojanstvo“, rekao je.

Istaknuo je da kao ljudi koji vole ovu zemlju ne mogu mirno promatrati kako Hrvatska raste u percepciji korupcije i istovremeno klizi na dno liste konkurentnosti. (Hina/D.I.)