Predsjednik SDP-ovog Kluba Arsen Bauk najavio je u srijedu kako njegova stranka pokreće proceduru izglasavanja nepovjerenja ministrici Blaženki Divjak koju, uz premijera Plenkovića, smatraju odgovornom za stanje u obrazovnom sustavu, no HNS-ov Milorad Batinić uvjeren je da premijer ministricu neće smijeniti.

"Klub zastupnika SDP-a pokrenut će proceduru za izglasavanja nepovjerenja ministrici obrazovanja i znanosti Blaženki Divjak i učinit ćemo to u tajmingu koji će predsjedniku Sabora omogućiti da tu raspravu stavi na dnevni red prije ustavne stanke", najavio je predsjednik SDP-ovog zastupničkog Kluba Arsen Bauk nakon sjednice Kluba.

Namjeravamo, počevši već danas, u iduća tri dana prikupiti potpise za opoziv i onda se o tome može raspravljati na redovnoj sjednici do 15. prosinca, pojasnio je u izjavi novinarima.

Na opasku da predsjednik Sabora može, ali i ne mora staviti tu točku na dnevni red do kraja ove sjednice, Bauk odgovara da će iz toga iščitati poruku – ili da se boje rezultata glasanja ili da još nisu odlučili kako će se postaviti. Ključno je očitovanje Vlade na naš zahtjev koja to mora napraviti u roku od osam dana i za nju nema ustavne stanke, a ako bi samo ministri u svom očitovanju govorili ono što su govorili u javnosti, onda bi Vlada sama prihvatila naš zahtjev, smatra Bauk.

Kazao je i da će prijedlog za smjenu ministrice ponuditi na potpis prvenstveno onim oporbenim strankama koji podržavaju njihova predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića, ne zbog predsjedničkog kandidata nego zbog političke orijentacije, a ako netko drugi bude htio to potpisati nećemo mu to onemogućiti.

"Za stanje u obrazovnom sustavu ne smatramo odgovornom samo ministricu Divjak, ali dat ćemo premijeru Plenkoviću pravo da odabere je li kriv on ili je kriva ona. Ako je odluči braniti, to je znak da je kriv on, a ako je ne bude branio, znači da je kriva ona", zaključio je Bauk.

Batinić: To govori o samom SDP-u i njihovoj bezidejnosti

Predsjednik Kluba zastupnika HNS-a Milorad Batinić SDP-ovu inicijativu popratio je komentarom da ona govori o samom SDP-u, njihovoj bezidejnosti, besadržajnosti u aktivnostima u posljednje dvije godine te pokazuje određenu slabost te stranke.

Batinić ne strahuje od reakcije Kluba HDZ-a na SDP-ovu inicijativu. „Radi se o skupljanju potpisa za smjenu jednog člana Vlade i vjerujem da premijer Andrej Plenković neće smijeniti ministricu. Bio bi to presedan u hrvatskoj povijesti i povijesti vlada, pogotovo što je u pitanju jedna od najuspješnijih ministrica. Nema objektivnih razloga da se to dogodi. Uvjeren sam u podršku premijera Plenkovića, u konačnici ona je članica njegove Vlade“, poručuje Batinić.

Kazao je da se uspješnost ministrice mjeri pohvalama i pozitivnim očitovanjima Europske komisije, a i anketama posljednjih godina o tome što je učinjeno u reformi obrazovanja, koja je zaživjela, što je više nego dovoljno. Smatra da će to biti još jedan SDP-ov neuspješan zahtjev za opoziv jer, kaže, ministrica uživa potporu premijera, a podršku HNS-a je imala i imat će je ubuduće.

Na pitanje, ako ona nije bila kriva za štrajk prosvjetara, je li odgovoran premijer, Batinić je uzvratio da „ministrica u tom procesu nije imala niti tkaninu niti škare“. Iz prakse se vrlo dobro zna tko vodi pregovore, dijalog sa sindikatima i sklapa kolektivne ugovore, dodao je.

"Ministrica i njezin tim uveli su obrazovnu reformu u škole. Nisam tu da tražim krivce, najmanje je bitno tko je kriv. Najvažnije je da je štrajk završen i da djeca ponovno idu u školu. To bi nam trebalo biti u fokusu, a ne traženje krivca", poručio je Batinić.

Kako se iz HDZ-a nerijetko čulo da je Divjak kriva za štrajk, Batinić ističe svatko treba krivca potražiti u sebi, a ne kritizirati druge i u drugima tražiti krivce za vlastite neuspjehe. "Stara je poslovica - žlica nikad ne lupa sama od sebe", zaključio je.

Mostov Nikola Grmoja najavio je da će njegova stranka, kao opozicija, glasati za opoziv ministrice Divjak.

Prema saborskom Poslovniku za pokretanje postupka opoziva člana Vlade potrebno je skupiti petinu, odnosno, 31 potpis, a zahtjev se automatski uvrštava u dnevni red. Vlada je dužna u roku od osam dana izjasniti se o tom zahtjevu, a saborska rasprava mora se provesti najkasnije za 30 dana. (Hina)