Glavni odbor SDP-a Hrvatske u zagrebačkom hotelu Westin održao je konstituirajuću sjednicu na kojoj je bio i bivši predsjednik stranke Davor Bernardić.

Glavni odbor SDP-a Hrvatske u zagrebačkom hotelu Westin održao je u subotu ujutro konstituirajuću sjednicu na kojemu su članovi odabrali novu čelnicu Glavnog odbora te tajnika i druga tijela stranke.

Prisutan je bio i bivši predsjednik stranke Davor Bernardić koji je, doznaje se, u jednom dijelu rasprave napustio sjednicu nakon što je poručio da je održao govor i članstvu pružio podršku.

@davor_bernardic

napustio sjednicu Glavnog odbora @SDPHrvatske , poručio da je održao govor i pružio podršku članstvu! @novahr

@DNEVNIKhr

— Petra Buljan (@BuljanNovaTV) October 10, 2020

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin nakon sjednice rekao je kako je jednoglasno za predsjednicu Glavnog odbora izabrana Marija Lugarić.

Marija Lugarić kazala je kako je sjednica prošla u jako dobroj atmosferi i zahvalila Grbinu na prijedlogu. Rekla je i da je novi tajnik stranke Vedran Babić.

Odgovarajući na pitanja novinara Grbin nije htio prepričavati što su stranački kolege, među kojima i bivši šef Davor Bernardić, govorili u raspravi.

"Nije primjereno i nije pristojno da interpretiram nečije riječi. Ako kolege nešto imaju reći javno, sigurno će to učiniti", rekao je Grbin i dodao:

"Stranka je poslala jasnu poruku da je dosta sukoba i da idemo raditi. Svaki dan dobivam poruke od članova i članica i podtekst je sasvim jasan - dosta je podjela", poručio je Grbin odgovarajući na pitanje o sukobu sa saborskim Klubom zastupnika.

Komadina: "Nedostaje komunikacije"

Neki članovi stranke govorili su i uoči Glavnog odbora.

Uoči sastanka izjavu je novinarima dao Zlatko Komadina.

„Poruka mojim kolegama jest – ne čini drugima ono što ne želiš da se čini tebi, i onda će sve biti dobro. Mislim da nedostaje komunikacije, kad se uspostavi dijalog onda će biti sve u redu. Kad predlažete neku odluku, onda se trebate organizirati i da ta odluka prođe“, rekao je Komadina.

„SDP je takav da je malo nestašan na početku pa se poslije stabilizira. Rejting je na 18 posto već duže vrijeme, to nije najgore dosad. Nadam se da će sjednica Glavnog odbora proći dobro, ali ne mogu biti prorok, sto ljudi, sto ćudi“, rekao je.

Na sjednicu GO-a stigao je i Davor Bernardić.

Siniša Hajdaš Dončić kazao je da je sjednica Predsjedništva prošla dobro te da nije bilo nikakvih disonantnih tonova.

„Sad ćemo vidjeti što će biti na Glavnom odboru, ali očekujem da će to proći jako brzo, ne vidim razloga da bude drugačije. Tu po meni nema nikakvih problema. Do sljedećeg tjedna će sve stvari doći na svoje mjesto. To je sve normalno, novo vodstvo, novi predsjednik – uvijek postoji neka mala disharmonija, treba proći neko vrijeme da se shvati da je to normalno. Je li normalno ili nije normalno u drugim strankama ne mogu suditi. Možete primijetiti da je i HDZ imao nekih malih unutarnjih problema, samo oni to rade možda malo drugačije, nisu tako otvoreni kao mi“, smatra Hajdaš Dončić.

Kazao je kako ne misli da će Davor Bernardić na sjednici GO-a izraziti nezadovoljstvo, već da će podržati sva rješenja. U Dnevniku Nove TV rekao je da nije vođa oporbe u SDP-u „pa očekujem da će se poštovati javno izrečena riječ“.

Grbin: "Hrvatska bez SDP-a nikad nije mogla naprijed"

Novoizabrani predsjednik stranke Peđa Grbin na početku uvodnog govora pozvao je prisutne da minutom šutnje odaju počast svima koji su dali život za domovinu.

„Danas ćemo ovdje završiti naš izborni proces, a onda se snažno početi baviti onime što od nas očekuju članice i članovi, naše simpatizerke i simpatizeri, građanke i građani. Bez jakog SDP-a Hrvatska nikada nije mogla ići naprijed i tako će biti i ubuduće“; rekao je Grbin.

Kazao je da će SDP od danas biti stranka koja će se boriti protiv korupcije, koja će se boriti za solidarnost i slobodu.