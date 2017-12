Ribari strahuju što će biti kada Slovenija počne provoditi arbitražnu odluku.

Savudrijski ribari zabrinuti su za svoju egzistenciju. Sa strepnjom su čekali završetak sastanka dvojice premijera. U konačnici, zadovoljni su Plenkovićevim stavovima, koji su ostali nepromijenjeni. Iako trenutačno bez većih problema obavljaju svoje uobičajene poslove, strahuju što će biti kada Slovenija počne provoditi arbitražnu odluku.

„Ćemo vidit. Neće bit jednostavno. Ako oni stvarno to hoće implementirat. Točno ne znam što je on rekao i kako on misli. Da li će nas se privest u Sloveniju, da li će nas kaznit?“, kaže ribar Diego.



„To će biti dosta veliki problem, obzirom da će morati ili odustati od tog svog posla ili dodatno ulagati u same brodove, jer oni imaju tako male brodice koje nisu opremljene i nemaju mogućnost da idu na nekakvo otvoreno more“, kazao predsjednik Lovačkog saveza Istarske županije.

