Održana je sjednica predsjedništva SDP-a na kojoj se razgovaralo o parlamentarnim izborima.

"U SDP-u se razgovaralo o pripremama za parlamentarne izbore. U SDP-u kažu kako su sa pripremama počeli za EU izbore, a sada su pripreme nastavljene i to na krilima pobjede Zorana Milanovića.

Dogovoreno je da će svaka izborna jedinica imati svog koordinatora. Zna se točno i koji su to ljudi. Rekli su i kako neće sami na izbore, a sve će biti dogovoreno u danima koji slijede. Sve će biti na tragu poruka koje je u kampanji govorio Zoran Milanović", javila je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

"Poruke koje je Zoran Milanović imao se uglavnom ili u potpunosti podrudaraju s onim što smo mi zastupali kao stranka u Saboru i kroz naš program i kroz naše politike“, rekao je predsjednik kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk.

"Broj glasova koje je on dobio u drugom krugu podudara se otprilike s onim što smo dobili na izborima 2011. godine kao Kukuriku koalicija. Prema tome taj potencijal postoji, a hoće li on biti iskorišten to je sad na nama, on je svoje napravio sad je na nas red", dodao je Bauk.

"Zna se da SDP neće ići sam na izbore. Za sada se zna da će ići s HSS-om, bit će to crveno-zelena koalicija, no razgovara se još sa drugim strankama, pogotovo onima koje su bile u Amsterdamskoj koaliciji. SDP je odlučno odbacio koaliciju s HNS-om", javlja reporterka Barbara Štrbac.

