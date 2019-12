Reporterku Dnevnika Nove TV Sanju Višticu zanimalo je vidi li gradonačelnik kaos po gradu zbog smeća koje se ne odvozi. Postavila mu je pitanje je li mu neugodno, a on se okomio na nju i snimatelja Nove TV.

Reporterka Nove TV Sanja Vištica pitala je danas zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića je li mu neugodno što je Novi Zagreb prekriven smećem, na što se gradonačelnik okomio na nju optuživši je da ne odvaja otpad. Sanja Vištica je u studiju Dnevnika Nove TV objasnila je što se dogodilo te odgovorila odvaja li ona otpad.

Primjetili smo da su teme na koje gradonačelnik ovako reagira uvijek one oko kojih se vrti puno novca poreznih obveznika i stanovnika Zagreba?

Tako je. Prije svega tu je konstantna tema gospodarenja otpadom, to su je i pitanje izmjene GUP-a. Isto tako izgradnja žičare kojoj je, podsjetit ću, usred gradnje s 300 milijuna cijena skočila na 650 milijuna kuna. Ne treba se zaboraviti ni afera s adventskim kućicama i natječajem. Sve su to teme oko kojih se vrti velik novac građana i kad god se postavi vrlo konkretno pitanje ne dobije se odgovor, već svjedočimo ovakvim ispadima. Grad Zagreb je grad s najvećim proračunom i legitimno je pitati na što se taj novac troši.

Konkretno si ga i danas pitala zapravo samo ono što zanima građane kojima odvoz drastično poskupljuje?

Tako je. Treba reći da to nije malo poskupljenje. Za stan od 20-ak kvadrata to je s 24 kune na 68 kuna, samo onaj fiksni dio, a gdje je još varijabilni. Zanimalo me vidi li gradonačelnik kaos po gradu koji građani svakodnevno gledaju. Snimajući priloge, ja više napamet znam na kojim lokacijama su konstantno neuredni i zatrpani kontejneri. I to se stalno ponavlja. Da, neodgovornih građana ima, treba i to reći, ali to nije opravdanje da grad izgleda ovako kako izgleda u posljednje vrijeme i da taj otpad danima stoji tako.

I pitanje dana, odvajaš li otpad?

Odvajam. I biootpad i plastiku u vrećicama koje sam dobila, ali imam, reklo bi se tehničkih poteškoća kao i svi građani. Od toga da mi vrećica za biootpad puca do toga da često vreće s plastikom gledam danima pokraj kontejnera. U svakom slučaju, mi ćemo i dalje postavljati legitimna pitanja i inzistirati na odgovorima.

Ovo je samo jedan u nizu neprimjerenih ispada čovjeka koji upravlja najvećim hrvatskim gradom, a uporno odbija odgovarati na pitanja koja se tiču ne samo funkcioniranja grada, nego i trošenja novca poreznih obveznika. Napadi na osobnoj razini i izbjegavanje odgovora neće nas zaustaviti da radimo svoj posao i propitujemo način na koji se upravlja gradom Zagrebom.

Ovakvim nastupima, koji su nažalost mnogima postali normalni, gradonačelnik Bandić očito želi odvratiti novinare od bilo kakvih pitanja, ali to se neće dogoditi. Dnevnik Nove TV kao i emisija Provjereno i dalje će sustavno obrađivati teme od interesa hrvatskih građana, ma koliko one bile neugodne za bilo kojeg dužnosnika.